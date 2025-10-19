Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la noche del 18 de octubre de 2025, día sábado, el personal policial de la Comisaría “Cabo Enrique Grippo”, de la localidad de Los Antiguos, recibió una alerta crucial por parte del jefe de Sección Aduana “Pazo Fronterizo Rio Jeinimeni”, Ezequiel Carbonell.

De acuerdo a lo que conoció el diario La Opinión Austral, a través de fuentes de la Policía de Santa Cruz, la información indicaba la posible presencia de dos ciudadanos chilenos que habían sido rechazados previamente en la frontera por no cumplir con los requisitos de ingreso como turistas al país de Argentina.

Ante la gravedad de la situación, el comisario Flavio Quiroga, segundo jefe de la dependencia policial que, en ese momento, se encontraba de civil, asumió el liderazgo de la investigación. Con una estrategia meticulosa, coordinó un operativo de búsqueda que permitió localizar a los dos hombres en la avenida Costanera. La búsqueda contó con la participación de Carbonell.

El momento en que el personal policial detuvo a los ciudadanos. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ.

En este sentido, la rápida acción del comisario Quiroga y su equipo fue fundamental para evitar que los ciudadanos chilenos pudieran continuar evadiendo los controles migratorios y potencialmente poner en riesgo la seguridad de la comunidad. Los hombres quedaron a disposición de la Policía y a la espera de determinaciones por parte del Juzgado Federal de la localidad de Caleta Olivia.

Asimismo, las primeras investigaciones sugirieron que los ciudadanos chilenos podrían haber tenido la intención de ingresar al país para realizar actividades no permitidas bajo la condición de turistas. Su intento de evadir los controles migratorios representó una violación de las leyes argentinas y un riesgo para la seguridad fronteriza.

Los ciudadanos chilenos fueron entregados a migraciones. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ.

La detención de los ciudadanos chilenos es el resultado de la eficiente coordinación entre la Comisaría de la ciudad antiguense, la Sección Aduana “Pazo Fronterizo Rio Jeinimeni”, el Juzgado Federal de la zona norte de la provincia de Santa Cruz y la Dirección Nacional de Migraciones. Este trabajo conjunto demuestra el compromiso de las autoridades argentinas con la seguridad y el cumplimiento de las leyes.

Este medio conoció que los ciudadanos chilenos permanecieron demorados hasta la mañana del domindo 19, cuando se formalizó su deportación y se les notificó la prohibición de ingresar a Argentina por un período de 5 años. Esta medida envía un mensaje claro a quienes intenten ingresar ilegalmente al país: las autoridades argentinas no tolerarán este tipo de acciones y tomarán medidas enérgicas para proteger la seguridad de sus ciudadanos.

Finalmente, es importante destacar la labor del comisario Flavio Quiroga y su equipo de efectivos policiales dependientes de la Comisaría “Cabo Enrique Grippo”, quienes merecen un reconocimiento especial por su profesionalismo, dedicación y compromiso con la seguridad de la comunidad.