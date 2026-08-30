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La Comisaría “Cabo Enrique Grippo” de la localidad de Los Antiguos intervino en dos denuncias cruzadas realizadas por dos primos hermanos, en el marco de hechos caratulados como “amenazas” y “lesiones leves”, de acuerdo a lo que conoció La Opinión Austral.

La primera exposición fue radicada a las 16:26, bajo la carátula “C. J. J. s/amenazas”. Según informó el denunciante, de 44 años, con domicilio sobre la avenida 11 de Julio, al frente del río Alara, alrededor de las 11:30 se encontraba realizando trabajos de mantenimiento en el Hotel Mirador cuando se presentó un hombre identificado como M.V.

De acuerdo con su relato, el hombre llegó a bordo de un vehículo marca Prisma, de color gris, y comenzó a proferir amenazas. Luego se retiró del lugar, situación que le generó temor al denunciante, conoció La Opinión Austral.

Segunda denuncia

Horas más tarde, a las 18:20, se registró una segunda denuncia, esta vez bajo la carátula “V. M. E. s/lesiones leves”. El denunciante, de 49 años y domiciliado en Yrigoyen al 100, manifestó que el día anterior, alrededor de las 16:30, se encontraba cruzando la calle en dirección a su domicilio cuando habría sido embestido por su primo hermano.

Según declaró, el otro involucrado circulaba en una camioneta Toyota Hilux, polarizada y de color blanco, y el impacto le provocó lesiones leves. Además, aseguró que, luego del episodio, le exhibió un objeto similar a un arma de fuego de color negro.

Ambas actuaciones quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras, que interviene en la investigación de los hechos denunciados.