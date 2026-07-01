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Las fuertes ráfagas de viento que se registraron durante la mañana del martes en la localidad de Los Antiguos obligaron a una rápida intervención de la División Cuartel 13 de Bomberos, luego de detectarse una situación de riesgo en el gimnasio del Colegio Secundario N.º 15 “Carlos María Moyano“, un edificio que actualmente se encuentra en construcción.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, el operativo de emergencia se inició alrededor de las 9:15, cuando la dependencia recibió un aviso sobre el desprendimiento parcial de una chapa metálica ubicada en la estructura del futuro gimnasio. Ante el potencial peligro para quienes circulaban por el sector, una dotación integrada por cuatro efectivos se desplazó de inmediato a bordo del móvil Ford Cargo.

Al arribar al establecimiento, los bomberos constataron que una chapa presentaba riesgo inminente de desprenderse debido a la fuerza del viento. La situación requería una intervención urgente para evitar que el elemento fuera arrastrado por las ráfagas y pudiera ocasionar lesiones a personas o daños materiales.

Con las medidas de seguridad correspondientes, el personal especializado procedió a asegurar de manera provisoria la estructura comprometida, eliminando el peligro inmediato y estabilizando el sector hasta que puedan realizarse las reparaciones definitivas por parte de los responsables de la obra.

La rápida respuesta permitió controlar la contingencia sin que se registraran personas lesionadas ni daños en las inmediaciones. Una vez finalizadas las tareas y verificado que el lugar se encontraba en condiciones seguras, la dotación regresó a su base cerca de las 9:45.