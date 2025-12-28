Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Dos denuncias judiciales presentadas en la Comisaría “Cabo Enrique Grippo” de la localidad de Los Antiguos y relacionadas con un hecho ocurrido en las instalaciones del Hospital Distrital, llevaron a que se diera inicio a una investigación que busca esclarecer una situación que incluye a dos menores de edad y un enfermero.

De acuerdo a lo que conoció La Opinión Austral, la primera denuncia se registró a las 21:43 horas del viernes. La denunciante, una mujer de 42 años, expuso que en horas de la tarde, aproximadamente a las 19:30 horas, su hija de 13 años junto a su prima de 9 años se dirigieron al hospital para realizarse unas curaciones necesarias debido a una herida que poseía.

Al llegar al centro de salud, fueron atendidas por un enfermero de 49 años, quien les expresó términos totalmente inadecuados, lo que provocó que su hija sufriera un desvanecimiento. Al notar que las menores no regresaban, la denunciante decidió presentarse en el nosocomio.

Una vez que arribó, encontró a su hija sentada en la guardia siendo asistida por un médico. Posteriormente, al intentar hablar con el enfermero en cuestión, para solicitarle explicaciones sobre sus intenciones, este adujo que solo se trataban de bromas y luego se retiró del lugar.

Posteriormente, a las 23:09 horas, se registró una segunda denuncia judicial. En esta ocasión, el enfermero comentó que se encontraba cumpliendo su jornada laboral y mientras atendía a una menor que estaba acompañada por otra, y en momentos en que realizaba la curación, la menor acompañante se descompensó.

Situación por la que el enfermero procedió a realizarle primeros auxilios con control de signos vitales en la sala de shock room. Poco después, apareció la madre de la menor desvanecida y le comentó lo sucedido con su hija. El denunciante relató que cerca de las 20:50 horas egresó al sector de guardia y accedió a dialogar con la familia de la menor.

Al explicarle lo sucedido a la mujer, el hombre que la acompañaba se alteró e intentó agredirlo y filmarlo con un teléfono celular. El enfermero le comentó a los uniformados que el agresor se retiró de la sala solo después de la intervención de la policía.