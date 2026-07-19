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Un importante avance tuvo la investigación por el robo sufrido días atrás por el comercio “El Estanciero” de Los Antiguos. La rápida intervención policial, sumada a la colaboración de una vecina de la localidad, permitió esclarecer el hecho y recuperar gran parte de los elementos sustraídos, entre ellos la caja registradora, dinero en efectivo y documentación perteneciente al establecimiento.

Según pudo saber La Opinión Austral, el episodio delictivo había ocurrido el pasado 17 de julio y generó preocupación entre comerciantes y vecinos de la localidad, quienes siguieron de cerca el desarrollo de la investigación luego de que los propietarios del negocio difundieran imágenes de las cámaras de seguridad en redes sociales con el objetivo de obtener información que permitiera identificar al responsable.

La causa dio un giro inesperado cuando una vecina decidió comunicarse con la Policía tras hallar en el patio interno de su vivienda una caja registradora dañada, dinero en efectivo y un martillo. Al advertir que esos objetos no pertenecían a su familia, la mujer dio aviso inmediato a las autoridades para que verificaran el origen de los elementos encontrados.

Personal policial se presentó rápidamente en el domicilio y comenzó con las primeras entrevistas. Fue durante esas diligencias cuando la mujer manifestó que, luego de observar las imágenes difundidas públicamente por los dueños del comercio, reconoció al presunto autor del robo. Según declaró, se trataría de un menor de edad que convive con ella.

Con esa información, efectivos de la dependencia policial local, junto a personal de la División Gabinete Criminalístico, llevaron adelante las actuaciones correspondientes en el inmueble para preservar la escena y secuestrar todos los elementos de interés para la investigación.

Como resultado del procedimiento, los investigadores recuperaron la caja registradora marca Gadnic perteneciente al comercio, la totalidad del dinero hallado en el lugar y dieciséis tarjetas de manipulación de alimentos correspondientes al personal que trabaja en “El Estanciero“. Todos los elementos fueron incorporados a la causa como evidencia.

El hallazgo permitió reconstruir parte del recorrido de los objetos robados y fortalecer la hipótesis investigativa que manejaban los efectivos desde el inicio de las actuaciones. Asimismo, la documentación recuperada reviste especial importancia para el funcionamiento cotidiano del comercio, ya que se trata de credenciales indispensables para los trabajadores del establecimiento.

Tras el procedimiento, la Policía puso inmediatamente en conocimiento de lo ocurrido a la sede judicial interviniente, que a través de la secretaría de turno comenzó a coordinar las medidas procesales que corresponden debido a la condición de menor de edad del presunto involucrado.