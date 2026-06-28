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Por Dalma Vidal

La participación de Los Antiguos en el Mundialito de Ciudades de Olga sigue dando que hablar. Luego de clasificarse a la siguiente instancia del certamen que se desarrolla en “Soñé que Volaba“, el programa conducido por Miguel Granados, el representante de la localidad santacruceña, Gonzalo Cabrera, pasó por “Fuera del Aire” a través de una videollamada y reveló el dato que terminó conquistando al estudio de Olga: el doctor René Favaloro solía elegir Los Antiguos como destino de vacaciones.

La historia no pasó desapercibida, ya que el estudio principal desde donde se emite “Soñé que Volaba” lleva justamente el nombre de René Favaloro, en homenaje al reconocido médico argentino, una figura por la que Miguel Granados ha manifestado en numerosas oportunidades una profunda admiración.

Cómo llegó al mundialito

Durante la entrevista, Cabrera contó que su participación nació de un impulso mientras veía el programa en diferido. “Llegué a casa, puse el programa On Demand y justo estaban promocionando el mundialito. Escaneé el código QR, completé un formulario de Google con una breve descripción de Los Antiguos y al día siguiente me avisaron desde la producción que, entre unas 2.800 ciudades postuladas, Los Antiguos había quedado seleccionada“, recordó.

Para convencer a la producción de Olga, eligió destacar algunos de los principales atractivos turísticos de la localidad. “Es un pueblo cordillerano de unos 9.000 habitantes. Mencioné lugares como la Cueva de las Manos, el lago Buenos Aires, el valle y el monte Zeballos. Creo que eso fue lo que les llamó la atención”, explicó.

El dato que emocionó a Olga

Uno de los momentos más destacados de su primera presentación en el certamen fue cuando mencionó que René Favaloro vacacionaba en Los Antiguos.

En “Fuera del Aire” reveló cómo apareció esa información apenas minutos antes de salir en vivo. “Desde Turismo me ayudaron muchísimo. Me dieron una mano con las ideas y quince minutos antes de salir me contaron el dato de que Favaloro venía de vacaciones a Los Antiguos. Teniendo en cuenta que el estudio donde sale el programa se llama René Favaloro, fue un dato que terminó tocando una fibra especial“, relató.

El primer cruce del Mundialito de Ciudades: Jujuy vs. Los Antiguos.

Cabrera aseguró que la repercusión en la localidad superó cualquier expectativa. “Es una locura. Hay mucha gente colaborando de manera desinteresada, enviando fotos, videos e historias para mostrar la ciudad. Incluso me escribieron personas que viven en Italia y España porque vieron el programa y se sorprendieron al ver a Los Antiguos en Olga“, contó.

Además, destacó que el certamen permite mostrar destinos menos conocidos de Santa Cruz. “Es muy lindo que tanto Los Antiguos como Puerto San Julián hayan avanzado. Más allá de la competencia, es importante que localidades como las nuestras puedan mostrarse ante tanta gente y salir un poco del circuito habitual que siempre se asocia con El Calafate o El Chaltén“.

Las cerezas más australes

Durante la charla también habló de uno de los símbolos de Los Antiguos: sus cerezas. Explicó que la producción local cuenta con una denominación de origen propia y que se trata de las cerezas más australes del mundo, un producto que incluso se exporta a mercados internacionales como España. “Es lindo poder mostrar que Santa Cruz tiene muchísimo más para ofrecer. No todo termina en los destinos turísticos más conocidos”.

Gonzalo Cabrera en “Fuera del Aire”, del Grupo La Opinión Austral.

El duelo santacruceño

El próximo lunes 29 de junio, Los Antiguos enfrentará a Puerto San Julián en una nueva instancia del Mundialito de Ciudades de Olga. Lejos de vivirlo como una rivalidad, Cabrera aseguró que el verdadero triunfo ya es que dos localidades santacruceñas continúen en competencia. “Nos tocó cruzarnos muy temprano, pero los dos coincidimos en que ya es un gran premio que Santa Cruz tenga este nivel de visibilidad“.

De Río Gallegos a Los Antiguos

Aunque hoy representa a Los Antiguos, Cabrera recordó que es oriundo de Río Gallegos y que hace cuatro años decidió radicarse en la localidad del noroeste provincial, donde actualmente trabaja como auxiliar administrativo en una escuela primaria. “Siempre me gustó recorrer Santa Cruz y hablar de nuestra provincia cada vez que viajo. Tenemos una riqueza natural enorme y está bueno poder mostrarla”, dijo.

“Fuera del Aire” se emite todos los lunes, miércoles y viernes a través del canal de YouTube y Twitch de La Opinión Austral, con retransmisión por FM Láser 92.9 de Río Gallegos. El ciclo es conducido por Dalma Vidal junto a Candela Márquez y propone entrevistas, actualidad, entretenimiento e historias de toda la Patagonia.