Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Fundación Macá Tobiano dio a conocer el hallazgo de 24 nidos en la meseta del Lago Buenos Aires y un gran parche de Vinagrilla florecida en una de las lagunas del este de la meseta.

En sus redes sociales, la organización compartió las imágenes enviadas por Lucas Hormachea desde el borde de la meseta, donde registró fotos y videos que pudo sacar de la colonia.

En este contexto, la Fundación Macá Tobiano adelantó que están preparándose para instalar el primer campamento de guardianes de colonia de la temporada al tiempo que recordaron que desde 2017 no encontraban una colonia tan temprano en la temporada.

El Macá Tobiano, que fue descubierto en 1974, habita lagos y lagunas de las mesetas de altura de Santa Cruz, una de las ecorregiones más amenazadas y menos protegidas de la Argentina, señala Aves Argentinas. En invierno migra hacia la costa atlántica, a los estuarios de los ríos Coyle, Gallegos y Chico-Santa Cruz.

Actualmente, el Macá Tobiano atraviesa un proceso que podría llevarlo a la extinción durante esta década. Se estima que la población no superaría los 800 individuos, lo cual significa que la población decreció más de un 80% en los últimos 25 años. Entre los principales problemas que enfrenta la especie, figura la presencia de especies invasoras y exóticas en su zona reproductiva, como el visón americano, la trucha arcoiris y la gaviota cocinera. Además, se suma el cambio climático, que se manifiesta en aumentos en la velocidad del viento y en severas sequías, que reducen su hábitat reproductivo.

“Durante los próximos días todos nuestros esfuerzos van a estar en proteger a la colonia y darle un seguimiento, ¡vamos a hacer todo lo posible para que esta sea una gran temporada para el Macá Tobiano!”, manifestaron desde la Fundación.