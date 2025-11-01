Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante la madrugada del este domingo, personal de la División Comisaría Los Antiguos logró aprehender a un joven de 20 años tras un intento de robo. El hecho se registró aproximadamente a las 02:35 horas en la intersección de calles Martín Fierro y Alameda, cuando los efectivos realizaban tareas de prevención en la zona.

Según informaron las autoridades, el sujeto intentaba abrir la puerta delantera de un Chevrolet Corsa estacionado, propiedad de un ciudadano de 72 años. Al notar la presencia policial, el joven intentó darse a la fuga, pero fue interceptado a pocos metros gracias a la rápida intervención del personal policial.

Daños en el vehículo y ausencia de faltantes

El propietario del automóvil constató que, si bien no se había sustraído ningún elemento del interior del vehículo, la puerta del conductor presentaba signos evidentes de manipulación externa. Por su parte, personal de la División Gabinete Criminalístico realizó las diligencias de rigor para documentar el hecho.

Intervención judicial y medidas adoptadas

El caso quedó bajo la jurisdicción del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Las Heras, a cargo de la Dra. Aguilera. Tras cumplirse los plazos legales correspondientes, se dispuso la liberación del joven, quien deberá establecer domicilio a disposición del tribunal.

Seguridad en Los Antiguos: prevención y vigilancia

Este hecho pone de relieve la importancia de las tareas de prevención policial en la localidad. La División Comisaría Los Antiguos continúa reforzando los operativos de control, buscando garantizar la seguridad de los vecinos y prevenir delitos de este tipo.