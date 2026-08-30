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Después de años de espera, 15 familias del barrio Salud de Los Antiguos ya cuentan con acceso a la red de gas. La obra de extensión fue ejecutada por Distrigas S.A. y permitió llevar el servicio a un sector que mantenía una demanda histórica.

Los trabajos abarcaron cuatro manzanas y contemplaron la instalación de aproximadamente 1.000 metros de nueva red de gas. La obra demandó una inversión adjudicada de $100 millones, financiada a través del Fondo UNIRSE.

La finalización de la obra significó una respuesta para vecinos que durante años aguardaron la posibilidad de conectarse al servicio. Según explicó el presidente de Distrigas S.A., Juan Carlos Berasaluce, algunas de las familias alcanzadas por la ampliación llevaban más de cinco años esperando contar con gas natural.

La llegada de la red representa un cambio concreto para los hogares del sector, especialmente durante los meses de bajas temperaturas, al permitir el acceso a un servicio esencial y mejorar las condiciones de habitabilidad.

Más infraestructura para Los Antiguos

La intervención forma parte de las obras de ampliación de servicios que se llevan adelante en distintas localidades de Santa Cruz y que buscan extender la cobertura de infraestructura básica.

Durante una recorrida por el sector estuvieron presentes el presidente de Distrigas S.A., Juan Carlos Berasaluce; el subgerente de Distrigas en Los Antiguos, Damián Soto; y el coordinador de Gobierno, Julio Bellomo.

Con la incorporación de esta nueva infraestructura, los beneficiarios podrán avanzar con sus conexiones domiciliarias y contar con el servicio de gas en sus hogares.