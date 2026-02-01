Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un operativo destacado por su rapidez, la Comisaría “Cabo Enrique Grippo” de Los Antiguos logró rescatar a un joven efectivo de más de 20 años que había manifestado indicios de atentar contra su vida. El hecho ocurrió en la tarde del sábado, cuando el joven, quien había ingresado recientemente a la dependencia y se había mudado desde la capital provincial, dejó una nota manuscrita que daba cuenta de sus intenciones, conoció La Opinión Austral.

La rápida acción del personal de la Seccional y Criminalística, incluso de uniformados que estaban de licencia, permitió localizar al efectivo en una zona cercana al Lago Buenos Aires y reducirlo sin que sufriera lesiones. El operativo contó con la colaboración de Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina y personal bomberil “UB 13“, quienes trabajaron juntos para garantizar la seguridad y el bienestar del efectivo en crisis.

Asimismo, desde la dependencia se activaron de inmediato todos los recursos necesarios y disponibles para la localización del efectivo,tras recibir una alerta por parte de otro agente, alrededor de las 19:30 horas. La rápida respuesta permitió localizar al efectivo en terreno pantanoso cercano al Lago Buenos Aires, donde se encontraba empuñando su propia arma reglamentaria.

El protocolo de intervención con personas en situación de crisis fue activado de inmediato, y se creó un perímetro de seguridad en la zona. El personal especializado en situaciones de crisis trabajó para contener al efectivo y establecer un vínculo con él. Fueron dos los uniformados que negociaron con él por tres horas y, luego de eso, lo desarmaron para mantenerlo a salvo.

Previo a ello hubo un trabajo meticuloso por la zona, que arrojó resultados con el hallazgo del celular, luego con el encuentro con el joven con el agua hasta la cintura, quien pidió hablar solamente con dos de los policías presentes. Después de que el efectivo fuera contenido y reducido sin sufrir lesiones, fue trasladado al Hospital Distrital, donde recibió atención médica y quedó internado bajo custodia policial.

Una vez estabilizado, el joven efectivo recibió tratamiento psicológico y apoyo para abordar los problemas que lo llevaron a tomar la decisión de atentar contra su vida. La Comisaría está trabajando para brindarle todo el apoyo necesario para su recuperación y reintegración a la institución, por el momento será trasladado para reunirse nuevamente con sus familiares.

Cabe destacar que la colaboración entre las fuerzas de seguridad fue fundamental para el éxito del operativo. La investigación sobre los hechos está en curso, y el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Las Heras ha sido informado de las novedades. En tanto, la Comisaría “Cabo Enrique Grippo” continúa trabajando para determinar las causas que llevaron al efectivo a tomar la decisión de atentar contra su vida.

Finalmente, desde la dependencia policial de la localidad de Los Antiguos destacaron la importancia de la capacitación y la preparación del personal policial para enfrentar situaciones de crisis y proteger la vida de las personas en situación de vulnerabilidad, supo La Opinión Austral.