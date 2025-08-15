Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la localidad de Los Antiguos se realizó “Academia” de limpieza y control de armamento provisto para todo el personal policial de la Comisaría “Cabo Enrique Grippo”. El instructor de tiro, sargento primero Ojeda Prisciliano, encargado de la sala de armas de la Ddvisión, lideró la jornada, transmitiendo sus conocimientos y experiencia en el mantenimiento y cuidado del armamento reglamentario.

Bajo la atenta mirada del comisario Quiroga Flavio, segundo jefe, los efectivos recibieron instrucciones detalladas sobre los procedimientos correctos para la limpieza, lubricación y revisión de sus armas de fuego. Se hizo hincapié en la importancia de detectar posibles fallas o desgastes, así como en la correcta manipulación y almacenamiento del armamento para evitar accidentes.

Esta iniciativa busca fortalecer la preparación del personal policial, garantizando que cuenten con el conocimiento y las habilidades necesarias para mantener su armamento en óptimas condiciones y responder eficazmente ante cualquier situación que requiera su uso. La división reafirmó su compromiso con la capacitación continua de sus efectivos, priorizando la seguridad y el profesionalismo en el desempeño de sus funciones.