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La obra de interconexión eléctrica El Pluma–Perito Moreno–Los Antiguos registra un 98% de avance en su primera etapa (El Pluma y Perito Moreno) y comenzó a transitar las instancias de conexión y pruebas técnicas previas a su puesta en funcionamiento.

El presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Matías Cortijo, detalló que el domingo 22 de noviembre se realizó un corte programado de energía en Perito Moreno y en los establecimientos mineros abastecidos desde la estación transformadora El Aike. La interrupción, que se extendió durante unas diez horas, permitió concretar la primera conexión entre las instalaciones de El Aike y la estación de El Pluma. También se hicieron adecuaciones en el sistema eléctrico de Perito Moreno.

Personal especializado trabajando en el lugar.

“Este corte era programado, se coordinó con la ciudad de Perito Moreno y con las mineras que se alimentan de la estación de El Aike, con el objetivo de hacer la primera conexión entre la estación de El Aike y la estación del Pluma”, explicó Cortijo.

La obra, iniciada en 2013 y paralizada en dos oportunidades, fue retomada por decisión del gobernador Claudio Vidal. “La decisión del gobernador fue terminarla y ya estamos con un 98 % de avance”, afirmó el titular de SPSE.

Continuarán las pruebas en las estaciones

Cortijo indicó que la estación transformadora de El Pluma ya está terminada y que ahora comenzará la etapa de ensayos y verificaciones. Si las condiciones técnicas lo permiten, en aproximadamente una semana se realizará otro corte, de menor duración, para dejar conectada directamente esa estación.

Avance de obra del interconectado El Pluma – Perito Moreno – Los Antiguos.

Luego, los trabajos se trasladarán a la estación transformadora de Perito Moreno, donde se probarán los equipos antes de habilitar el suministro desde el sistema interconectado nacional. “Eso nos permite empezar una segunda etapa de comisionado, o sea, de testeo de los equipos en la ciudad de Perito Moreno, con la intención de en diciembre poder energizar la ciudad directamente desde el interconectado”, señaló.

El funcionario remarcó que cada etapa debe superar los controles técnicos y de seguridad antes de avanzar con las conexiones. La última instancia del proyecto será la llegada del interconectado a Los Antiguos.

Menos dependencia de los generadores a gasoil

Actualmente, Perito Moreno y Los Antiguos reciben energía de sistemas aislados que funcionan con gasoil. La conexión al sistema nacional apunta a mejorar la estabilidad y la seguridad del servicio, además de reducir los cortes vinculados con la generación local.

Los equipos generadores podrían quedar como reserva y utilizarse con menor frecuencia. Esto permitiría disminuir el consumo de combustible, las emisiones contaminantes y el ruido que produce su funcionamiento.

Después de años de promesas incumplidas, Vidal lleva a su etapa final la histórica interconexión eléctrica El Pluma–Perito Moreno.

Cortijo señaló que producir electricidad con gasoil cuesta entre siete y diez veces más que adquirirla a través del sistema interconectado nacional. “Para la provincia implica un ahorro muy grande en el gasoil que se consume”, afirmó. Según estimó, una vez conectadas ambas localidades, el ahorro podría representar cerca del 10% de los costos totales de SPSE.

“El beneficio es para los santacruceños de esas localidades y también para el resto de los santacruceños, porque estamos metiendo menos presión en las arcas provinciales”, sostuvo.

El presidente de la empresa también destacó que la disponibilidad de energía confiable puede favorecer la actividad económica y la llegada de inversiones. La infraestructura, afirmó, permitirá acompañar la producción y el crecimiento de las comunidades donde se extienda el interconectado.