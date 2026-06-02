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Momentos de tensión se vivieron durante la noche del lunes en la localidad de Los Antiguos, cuando un incendio estructural afectó una vivienda ubicada sobre la calle Patagonia Argentina al 261 y obligó a una rápida intervención de los servicios de emergencia.

La situación generó preocupación entre vecinos del sector, quienes observaron una importante presencia de humo emanando desde el inmueble y alertaron a las autoridades. Gracias a la rápida respuesta de los bomberos, el fuego pudo ser controlado antes de que provocara consecuencias aún más graves o alcanzara propiedades linderas.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el operativo comenzó alrededor de las 21:55 horas, cuando una dotación de la División Cuartel XIII de Bomberos recibió el aviso de emergencia y se dirigió de inmediato hacia el lugar a bordo de una unidad de primer ataque.

Como medida preventiva y ante la posibilidad de que el siniestro requiriera una mayor disponibilidad de agua, también se dispuso el apoyo de un camión cisterna, conducido por un integrante de la fuerza que se encontraba franco de servicio y que se sumó a la emergencia para colaborar con las tareas operativas.

Al arribar a la vivienda, los efectivos se encontraron con un escenario complejo. Un denso cúmulo de humo salía desde distintos sectores de la estructura, evidenciando que el incendio se desarrollaba en el interior del inmueble. En ese sentido, la primera constatación realizada por los rescatistas permitió determinar que la vivienda se encontraba sin ocupantes, una circunstancia que aportó tranquilidad en medio de la emergencia y permitió concentrar los esfuerzos exclusivamente en el combate del fuego y la protección de la estructura.

Antes de ingresar, los bomberos llevaron adelante una serie de maniobras de seguridad fundamentales para este tipo de intervenciones. Entre ellas se realizó el corte preventivo del suministro eléctrico y del servicio de gas, una medida indispensable para evitar explosiones, cortocircuitos o nuevos focos ígneos durante las tareas de extinción. Una vez asegurada la escena, el personal debió forzar el candado de acceso principal para ingresar rápidamente a la propiedad y atacar el foco activo.

Dentro de la vivienda localizaron el origen principal del incendio en el sector de cocina-comedor. Sin embargo, las llamas ya habían logrado propagarse hacia el entretecho, una situación que incrementaba significativamente el riesgo de extensión al resto de la estructura.

Frente a este panorama, los bomberos desplegaron una línea de ataque de 38 milímetros y comenzaron las tareas de combate directo contra el fuego. El trabajo exigió además la realización de aperturas forzadas en el entretecho para acceder a sectores ocultos donde las llamas continuaban avanzando.

Las tareas se extendieron durante más de una hora y permitieron controlar completamente el foco ígneo. Posteriormente se realizaron intensas maniobras de enfriamiento para reducir la temperatura de los materiales afectados y evitar posibles reigniciones.