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Un hombre de 73 años, vecino de la localidad de Los Antiguos, radicó una denuncia por estafa tras ser víctima de una maniobra engañosa por teléfono y mensajería. El hecho ocurrió entre los días 8 y 13 del corriente mes, informaron a La Opinión Austral.

El damnificado relató que primero intentó comunicarse al servicio de atención al cliente de Telepase sin obtener respuesta. Días después lo contactaron desde un número de WhatsApp que se identificó como perteneciente a la empresa: un hombre le dijo que por ser jubilado tenía un 50 % de descuento, pero para acceder debía instalar una aplicación y compartir datos personales, de su vehículo y números de sus tarjetas del Banco Nación.

Siguiendo las instrucciones, descargó el programa y accedió a dos enlaces que le enviaron. Poco después advirtió que habían sustraído el total de sus cuentas: $920.000 de su cuenta de jubilación y $870.000 de su caja de ahorro, que fueron transferidos a una cuenta del Banco Nación a nombre de una tercera persona. Por motivos de salud, no pudo realizar la denuncia en forma inmediata.

Las actuaciones quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 con asiento en Las Heras, que ya tomó intervención para avanzar en la investigación.