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Los vecinos de un barrio de la localidad de Los Antiguos se comunicaron con la policía local para advertir debido a una persona que caminaba por la zona en aparente estado de ebriedad o bajo los efectos de algunas sustancias. La intervención se inició cerca de las 19:40 del lunes.

Según conoció La Opinión Austral, sucedió en el barrio Catrileo, en las inmediaciones del bar La Reserva. Los efectivos se acercaron al lugar y dieron con el ciudadano que paseaba por las calles y vestía una remera negra y un pantalón deportivo gris.

Sin embargo al notar la presencia de la Policía, el hombre se molestó y se negó a identificarse. Asimismo, manifestó su disconformidad con el procedimiento e incitó a los policías a pelear con él. Todo esto ocurría bajo la atenta mirada de los vecinos de la zona.

Ante esto, los efectivos lo redujeron mediante el uso de la fuerza necesaria y lo trasladaron al Hospital Distrital para que lo examinara un médico. La Policía indicó a La Opinión Austral que el individuo se encontraba muy alterado, aunque no confirmó que hubiera consumido drogas.

Tras la revisión médica, fue llevado a la Comisaría “Cabo Enrique Grippo” y alojado en una celda, donde quedó esposado hasta que depuso de su actitud hostil. La actuación quedó encuadrada en los artículos 2 y 47 del Código de Faltas provincial y tomó intervención el Juzgado de Paz local.

Finalmente, la Policía informó que, al consultar el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), no registró medidas judiciales ni policiales vigentes sobre el hombre.