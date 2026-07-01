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La localidad de Los Antiguos continúa ganando protagonismo en el Mundialito de Ciudades de Olga y logró avanzar a los cuartos de final tras superar una nueva instancia con más del 54% de los votos.

En esta oportunidad, la consigna estuvo centrada en la presentación de una pieza audiovisual para mostrar la identidad, historia y atractivos de cada ciudad.

Santa Cruz, tenía el pase asegurada con el ganador del día a cuartos de final.

El versus entre Gonzalo Cabrera, en representación de Los Antiguos, y Luisina Sarasa, representante de Puerto San Julián, se disputó este miércoles y generó gran expectativa entre los seguidores del certamen.

Ambos participantes trabajaron durante varios días en la elaboración de sus propuestas, con el objetivo de reunir información de valor y mostrar distintas facetas de sus respectivas ciudades.

Por un lado, Gonzalo Cabrera apostó por una mirada histórica y emotiva. En su pieza audiovisual incluyó el testimonio de un vecino de la localidad, quien recordó la catástrofe de 1991, cuando la erupción del Volcán Hudson impactó de lleno en la región. Durante varios días —e incluso meses—, Los Antiguos convivió con la caída de cenizas, en uno de los episodios más recordados por la comunidad.

Gonzalo, eligió contar en su pieza audiovisual, la catástrofe de 1991.

Por su parte, Luisina Sarasa eligió mostrar el costado más natural y visualmente impactante de Puerto San Julián. Su propuesta combinó historia, naturaleza e imágenes pensadas para cautivar al público, destacando la riqueza ambiental y paisajística con escenas de ballenas, delfines y otros atractivos que reflejan el encanto de la localidad.

Luisina mostró a Puerto San Julian desde una mirada rica en historia y naturaleza.

Con ambas producciones generando repercusión y una fuerte participación del público, Los Antiguos consiguió avanzar a una nueva etapa del certamen, consolidándose como una de las ciudades más apoyadas en esta edición del Mundialito.