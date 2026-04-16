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Un operativo coordinado de fuerzas policiales en la localidad santacruceña de Los Antiguos dejó al descubierto no solo un circuito vinculado a hechos de robo, sino también indicios de una posible actividad ligada al narcotráfico. Los procedimientos, realizados en simultáneo, permitieron recuperar una importante cantidad de elementos sustraídos y derivaron en la intervención de la Justicia Federal tras el hallazgo de estupefacientes.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas se pudo saber que la investigación se había iniciado a partir de una denuncia reciente por robo, lo que activó el trabajo articulado entre el personal de la División Comisaría Cabo E. Grippo, la División de Investigaciones (DDI) de Perito Moreno y el área de Criminalística. Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Instrucción de Las Heras ordenó dos allanamientos que se concretaron el miércoles a las 16:30 horas en distintos puntos de la localidad.

Uno de los procedimientos, realizado en un domicilio de la calle El Coirón, arrojó resultados positivos. Allí, los efectivos lograron secuestrar una amplia variedad de objetos vinculados a diferentes causas que se tramitan en la comisaría local.

Los agentes mientras requisaban el patio de la morada. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Entre los elementos recuperados se encuentran tres televisores de distintas marcas y tamaños, un mini router satelital, un parlante, una moto desguazada, una bicicleta rodado 29 y cuatro cubiertas. También se incautaron cartuchos a bala, una bomba de agua y varias botellas de bebidas alcohólicas.

Según pudo saber este diario, el segundo allanamiento, llevado adelante en una zona de chacras, no arrojó resultados relevantes para la investigación, aunque formó parte de la misma línea investigativa impulsada por los uniformados.

Sin embargo, el dato que modificó el rumbo del operativo surgió durante las requisas en el primer domicilio. Allí, el personal policial detectó elementos que podrían estar vinculados a la comercialización de drogas. Ante esta situación, se dio inmediata intervención al Juzgado Federal, que ordenó el secuestro de sustancia estupefaciente, balanzas de precisión, teléfonos celulares y un dispositivo de cobro electrónico tipo Posnet, lo que refuerza la hipótesis de una actividad ilícita organizada.

Como consecuencia de los procedimientos, una mujer mayor de edad quedó involucrada en las actuaciones judiciales. La misma fue puesta a disposición tanto de la Justicia provincial como de la federal, en función de las distintas líneas investigativas abiertas tras los allanamientos.