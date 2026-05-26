No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Personal de la División de Investigaciones de Perito Moreno llevó adelante un operativo preventivo junto a efectivos de Policía Caminera y agentes de Tránsito Municipal, que culminó con el secuestro de cinco vehículos y un conductor con alcoholemia positiva en Los Antiguos.

El procedimiento se desarrolló el 23 de mayo desde las 18:00 en el puesto de control ubicado sobre la Ruta Provincial N° 43, en el ingreso a la localidad, además de distintos sectores urbanos.

Durante la jornada, las autoridades realizaron controles vehiculares e identificación de ocupantes mediante el sistema informático SIFCOP. En total, inspeccionaron 39 vehículos y 185 personas.

Asimismo, se practicaron 15 test de alcoholemia, de los cuales uno arrojó resultado positivo. El operativo concluyó alrededor de las 21:00 sin registrarse otras novedades de relevancia.