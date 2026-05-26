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Personal de la División de Investigaciones de Perito Moreno llevó adelante un operativo preventivo junto a efectivos de Policía Caminera y agentes de Tránsito Municipal, que culminó con el secuestro de cinco vehículos y un conductor con alcoholemia positiva en Los Antiguos.
El procedimiento se desarrolló el 23 de mayo desde las 18:00 en el puesto de control ubicado sobre la Ruta Provincial N° 43, en el ingreso a la localidad, además de distintos sectores urbanos.
Durante la jornada, las autoridades realizaron controles vehiculares e identificación de ocupantes mediante el sistema informático SIFCOP. En total, inspeccionaron 39 vehículos y 185 personas.
Asimismo, se practicaron 15 test de alcoholemia, de los cuales uno arrojó resultado positivo. El operativo concluyó alrededor de las 21:00 sin registrarse otras novedades de relevancia.
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