Mathias Méndez, Gustavo Montalvo, “Chispa” Cristian López, Marcos Morales y Roberto Sandoval son los cinco brigadistas de la localidad de Los Antiguos que integran la delegación de Santa Cruz que está colaborando en el incendio en la provincia de Chubut.

En total, la delegación que viajó el jueves 22 de enero está conformada por 16 brigadistas del Consejo Agrario Provincial y 7 agentes de Protección Civil.

“Venimos por 12 días. La delegación está a cargo de “Chispa” Cristian López. Estamos alojados en Golondrinas, pero trabajando en Villa Rivadavia, en cercanías de Cholila. Nos encontramos toda la delegación en perfectas condiciones, listos para continuar trabajando”, manifestó Mathias Méndez, miembro de la Brigada de lucha contra Incendios Forestales y Rurales El Cóndor.

“Desde hace días, nuestros brigadistas combaten el fuego con una entrega que emociona y enorgullece a todo un pueblo. Al cansancio, al humo y al peligro, le responden con valentía, compromiso y vocación de servicio. Desde Los Antiguos, los acompañamos segundo a segundo, con orgullo, respeto y gratitud infinita. Gracias por estar donde más se los necesita. Fuerza brigadistas. Su pueblo está con ustedes. Siempre”, expresaron desde el Municipio de Los Antiguos.

Cabe recordar que el foco fue detectado el 9 de diciembre del 2025 en el brazo sur del lago Menéndez dentro de la jurisdicción del Parque Nacional Los Alerces y se extendió a la jurisdicción de la provincia de Chubut. Ya son más de 45 mil las hectáreas afectadas.