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Un episodio que comenzó como un siniestro vial terminó derivando en una causa de índole federal en la localidad de Los Antiguos, donde un hombre fue detenido no solo por provocar daños y resistirse a la autoridad, sino también por portar cocaína fraccionada entre sus pertenencias.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho se registró cuando personal policial fue requerido en inmediaciones del río Jeinimeni ante la denuncia de un vehículo que había colisionado contra una palmera y parte de una vivienda. Al arribar al lugar, los efectivos constataron los daños materiales —incluyendo un cesto de basura destruido— pero no hallaron el rodado involucrado, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda en la zona.

Siguiendo las huellas marcadas sobre el terreno, en un típico camino de tierra de la región, los uniformados lograron reconstruir el trayecto de fuga hasta las cercanías del paso fronterizo del río Jeinimeni. Allí, finalmente, encontraron el vehículo detenido tras haber impactado contra una superficie pedregosa.

Al acercarse, observaron que del interior descendía un hombre mayor de edad, quien se encontraba visiblemente alterado. Según el parte policial, el sujeto reaccionó de manera hostil e intentó agredir al personal interviniente, desoyendo reiteradas órdenes de que depusiera su actitud.

El estado en el que quedó la camioneta. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Ante esa situación, los efectivos procedieron a reducirlo mediante el uso de la fuerza mínima indispensable y lo trasladaron a la dependencia policial en carácter de aprehendido por los delitos de daños y resistencia a la autoridad, con intervención del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil Nº 1 de Las Heras.

Sin embargo, el caso dio un giro aún más delicado una vez en sede policial. Durante el palpado preventivo, los agentes detectaron que el individuo —posteriormente identificado como Ledezma— llevaba consigo una bolsa de nylon transparente que contenía aproximadamente 30 pequeños envoltorios con una sustancia blanquecina.

Ante la sospecha de estar frente a un posible delito vinculado a estupefacientes, se dio inmediata intervención a la auxiliar fiscal federal, Romina Cerezo, con asiento en Caleta Olivia. Siguiendo sus directivas, se activaron los protocolos correspondientes y se convocó a personal especializado de la División Investigaciones (DDI) y Narcocriminalidad de Perito Moreno.

Las pericias realizadas mediante reactivos químicos confirmaron que la sustancia incautada era clorhidrato de cocaína, con un peso total de 31 gramos. Este hallazgo transformó el procedimiento en una causa de competencia federal, ampliando significativamente el alcance de la investigación.

En paralelo, se procedió al secuestro del vehículo involucrado en el siniestro, ya que el mismo carecía de la documentación obligatoria para circular. Asimismo, se incautó un teléfono celular marca TCL, modelo 505, color azul, que quedó bajo resguardo policial con la correspondiente cadena de custodia, y que podría aportar información relevante para determinar el origen y destino de la sustancia.