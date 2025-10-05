Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la tarde del sábado, una mujer de 25 años se presentó de manera espontánea en la Comisaría de Los Antiguos con el objetivo de entregar elementos de consumo personal e higiene a su hermano, quien se encuentra detenido en dicha dependencia.

Al realizar el control de los elementos, que incluían jugos en polvo, galletas, yerba, cigarrillos y dos botellas de shampoo, los efectivos detectaron una anomalía en una de las botellas de shampoo. Al abrirla, se encontraron con un preservativo que contenía en su interior dos bochas con una sustancia blanca similar a la cocaína.

Ante el hallazgo, se solicitó la presencia de dos testigos hábiles para dar transparencia al procedimiento. Al ser consultada, la chica manifestó que los elementos fueron entregados por un tercero, un desconocido del cuál aportó un número telefónico.

Tras dar aviso al fiscal Lucas Colla, se solicitó al juez Federal de Garantías, Claudio Vásquez, una orden judicial para el secuestro del teléfono celular de la joven y una requisa personal, la cual arrojó resultados negativos.

Personal de la División de Investigaciones realizó el test sobre la sustancia, confirmando que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 10.4 gramos. El fiscal ordenó que mañana se realice una constatación de domicilio de la mujer en cuestión.