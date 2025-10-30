Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El personal de la Comisaría “Cabo Enrique Grippo” de Los Antiguos, que se encontraba de turno a horas de la noche del miércoles 29 de octubre, realizó un patrullaje preventivo por el paso fronterizo de Río Jeinimeni y descubrió un hecho insólito: un hombre descendió de un rodado del que no se dará marca y modelo a fines de no entorpecer la investigación, abandonó una caja sospechosa, y se dio a la fuga a pie en dirección a la República de Chile.

De acuerdo a lo que conoció el diario La Opinión Austral, a través de fuentes de la Policía de Santa Cruz, el confuso incidente tuvo lugar alrededor de las 21:20 horas y, de acuerdo a las características de la situación, se dio intervención al Juzgado Federal de la zona norte de la provincia, que se encuentra ubicado en la localidad de Caleta Olivia. Días atrás, dos hombres habían sido deportados tras ingresar ilegalmente por dicha frontera.

Personal policial realizaba una recorrida de rutina por la zona del río cuando observaron el rodado en cuestión que avanzaba lentamente y luego, al notar a la fuerza de seguridad en las cercanías, detuvo su marcha. Inmediatamente, un hombre descendió del auto portando una caja de cartón de tamaño importante, sellada y con inscripciones como un nombre y otras indicaciones en la cinta adhesiva.

Patrulleros en el lugar del hecho. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ.

El individuo se dirigió a pie en dirección al río. Al darle la voz de alto policial, el causante arrojó la carga y emprendió la fuga hacia el cauce del río. En ese momento, se escucharon dos detonaciones de arma de fuego, a lo que el personal policial respondió repeliendo la agresión. A pesar de la respuesta, el sujeto logró cruzar hacia territorio chileno, perdiéndose de vista debido a la oscuridad y la falta de luz natural en el lugar.

Por otro lado, el vehículo huyó rápidamente en dirección sur, retornando hacia la localidad. En el lugar del altercado, se procedió al secuestro de la caja abandonada. Dado que el hecho ocurrió en un paso fronterizo, se dio inmediata intervención al Juzgado Federal con asiento en Caleta Olivia. El secuestro del elemento fue formalizado conforme al Artículo 138, inciso A, del Código Procesal Penal Federal (CPPF), en presencia de testigos hábiles y personal del Gabineta Criminalístico.

Finalmente, este medio conoció que en el interior del elemento había una importante cantidad de medicamentos para equinos, valuada en “varios millones de pesos“. Además, personal de la dependencia policial dio a conocer que se dio aviso sobre la situación a Gendarmería, quienes a su vez se comunicaron con Carabineros de Chile para ponerlos al tanto de lo ocurrido. La fuerza de aquel país realizó un rastrillaje desde esa zona.