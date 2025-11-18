Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un operativo de búsqueda movilizó durante la mañana y la tarde del lunes a personal policial, Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y vecinos de la zona rural de Los Antiguos, luego de que se denunciara la desaparición de dos hombres que no habían regresado de una jornada laboral en un sector de chacras. El episodio, que generó preocupación en la comunidad, tuvo un desenlace favorable: ambos fueron encontrados en buen estado de salud tras haber pasado horas aislados y sin posibilidad de comunicarse.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas, se pudo saber que la denuncia fue recibida alrededor de las 10 de la mañana por personal de Gendarmería Nacional, cuando Máximo Frattini, de 27 años, solicitó ayuda para dar con su hermano, Alejandro Frattini, y con Damián Fournier. Según relató, ambos habían partido el domingo a las 16 hacia la conocida “Chacra 28”, ubicada a unos 5 kilómetros de la localidad, a bordo de una Ford Ranger 4×4 gris, patente OWF-156, con la intención de realizar tareas de limpieza de terreno. Sin embargo, desde su salida no había logrado volver a comunicarse con ellos, lo que encendió las alarmas.

Ante el aviso, personal de la División Comisaría Cabo E. Grippo inició un rastrillaje en dirección a la zona del Río Lincoln, por la Ruta 41, un sector agreste y de difícil tránsito, especialmente luego de las lluvias registradas en los últimos días. Los efectivos avanzaron más de 50 kilómetros en una traza que suele complicarse por barro, huellas profundas y zonas de baja señal, sin obtener resultados en las primeras horas.

La búsqueda continuó intensamente hasta que, cerca de las 14:40, los uniformados lograron dar con los dos hombres. Este diario pudo saber que ambos venían descendiendo a pie por la misma ruta, a unos 5 kilómetros del Río Lincoln, intentando regresar hacia la localidad luego de que su camioneta quedara completamente varada en un tramo irregular del camino. La imposibilidad de mover el vehículo y la falta total de comunicación -producto de la escasa señal en la zona- los obligaron a caminar durante horas para pedir ayuda.

Agentes junto a los peones de campo tras ser hallados. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Una vez encontrados, fueron asistidos y trasladados a un sector seguro. Vecinos y estancieros que colaboraron en el operativo destacaron el alivio por el hallazgo, en particular Estancia La Frontera, cuyos responsables ofrecieron comida y bebidas calientes a los trabajadores, brindándoles contención tras la larga caminata.

Desde la Policía se agradeció especialmente la predisposición de los estancieros de la zona, quienes aportaron información clave y se mantuvieron atentos ante cualquier necesidad durante el operativo. Su participación resultó fundamental en un territorio donde la geografía y las distancias suelen complicar la intervención de los organismos oficiales.