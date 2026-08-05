Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un principio de incendio generó momentos de preocupación durante la noche del martes en una remisería de la localidad de Los Antiguos. La rápida intervención de un particular y el posterior trabajo de los bomberos evitaron que el fuego se propagara y causara mayores daños.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:05 en un comercio ubicado en la intersección de las calles Héroes de Malvinas y Lago Buenos Aires, donde intervino personal de la División Cuartel 13° de Bomberos tras recibir un llamado de emergencia.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que una persona ya había comenzado a extinguir el foco ígneo utilizando un extintor portátil de polvo químico, lo que permitió contener el incendio hasta la llegada de la dotación.

Posteriormente, los bomberos realizaron una inspección técnica en la estructura del inmueble, revisando los paneles de placa cementicia y yeso para determinar el origen del siniestro.

El incendio se originó por un cortocircuito

Tras las pericias realizadas en el lugar, se estableció que el principio de incendio fue provocado por un cortocircuito en una instalación eléctrica deficiente, situación que se habría visto agravada por la acumulación de condensación de vapor.

Una vez identificado el origen del problema, el personal aseguró la zona afectada y descartó la existencia de riesgos remanentes que pudieran generar un nuevo foco de incendio.

No hubo personas lesionadas

Desde la fuerza informaron que no se registraron personas lesionadas ni víctimas, y destacaron la importancia de mantener en buen estado las instalaciones eléctricas y contar con extintores en los comercios, ya que una rápida respuesta puede resultar clave para evitar consecuencias mayores ante este tipo de emergencias.