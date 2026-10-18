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Una pelea en el exterior del local “Las Divinas” terminó con el vidrio de una ventana del frente trizado y un hombre aprehendido en Los Antiguos. La Comisaría “Cabo Enrique Grippo” de esa localidad intervino cerca de las 3 del domingo 18 de octubre, tras recibir un aviso por una riña.
Al llegar, los efectivos encontraron a un grupo de personas afuera del comercio. Según el parte al que accedió La Opinión Austral, un hombre estaba alterado e intentaba abalanzarse sobre otro, mientras una mujer lo retenía. La Policía lo contuvo y lo alejó del lugar por la calle Alameda.
La propietaria del local relató que vio a dos hombres acercarse y que uno comenzó a discutir con otro que fumaba afuera. En medio de la pelea, uno de los hombres golpeó al otro con los puños y el vidrio de una ventana del frente quedó totalmente trizado. Luego, el mismo hombre golpeó la puerta lateral.
El hombre fue aprehendido y trasladado al hospital para que lo examinara un médico. Después quedó alojado en la dependencia policial. El caso fue informado al Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº 1 de Las Heras.
Finalmente, la información de la Policía de Santa Cruz indica que el ciudadano detenido cuenta con libertad condicional y debe firmar mensualmente una planilla de control en esa seccional.
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