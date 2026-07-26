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Los efectivos policiales de la Comisaría “Cabo Enrique Grippo” de la ciudad de Los Antiguos intervinieron en un grave intento de ingreso sin autorización a la casa de una mujer. La vecina del barrio céntrico denunció la presencia de un hombre bajo efectos del alcohol que intentaba ingresar a su vivienda, supo La Opinión Austral.

Al llegar al lugar, el personal policial ubicó al sujeto en la vereda de la avenida 11 de Julio. Se trataba de un hombre de 31 años, con residencia en la ciudad de Esquel, provincia de Chubut. Tras ser señalado por la denunciante y recibir las advertencias correspondientes, el individuo se mostró ofuscado y mantuvo una actitud hostil y desafiante.

Ante esta situación y con el objetivo de restablecer la tranquilidad pública y el orden, se procedió a su contención utilizando la fuerza necesaria. Fue trasladado primero al Hospital Distrital para un examen médico de rigor y posteriormente alojado en la dependencia policial en calidad de contraventor, por incumplimiento al Artículo 46 de la Ley Provincial N.º 3125/10.

Finalmente, cerca de las 05:50 horas y tras ser revisado nuevamente por un facultativo médico, recuperó su libertad. Las actuaciones quedaron a disposición del Juzgado de Paz de Los Antiguos.