Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un joven de 18 años denunció que fue golpeado, intimidado y amenazado en la plaza “San Martín” de la ciudad de Los Antiguos. El hecho ocurrió alrededor de las 17:40 del miércoles 28, frente a la iglesia católica, cuando se encontraba con dos amigas menores de edad.

Según el trámite legal presentado en la Comisaría “Cabo Enrique Grippo”, se acercaron un adolescente de 17 años y un hombre mayor de edad. El joven denunció que el adolescente primero lo reprochó y acusó.

A continuación, le dio un golpe con la palma abierta en el rostro y continuó con insultos y expresiones intimidatorias. El damnificado afirmó que sintió temor por las palabras que recibió, conoció La Opinión Austral a través de la Policía de Santa Cruz.

Finalmente, el denunciante no quiso ser examinado por personal médico ni instar la acción penal por la agresión física. La causa quedó caratulada como amenazas y tomó intervención el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Las Heras interviene en el caso.