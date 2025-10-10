Amenaza de tsunami para Antártica chilena por sismo de magnitud 7,8 De acuerdo al Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM) olas podrían llegar a las bases O'Higgins y Prat.

En la tarde del viernes se decretó amenaza de tsunami para las costas de la Antártica chilena.

Esto, luego de un sismo de magnitud 7,8 ocurrido a las 17.29 horas, y cuyo epicentro se ubicó 263 kilómetros al noroeste de la Base Frei, de acuerdo con el Centro Sismológico Nacional.

El hipocentro del movimiento telúrico se registró a 10 kilómetros de profundidad.

Según la evaluación oficial, se prevé que las primeras olas lleguen a la Base Prat a las 18:20 horas de este viernes 10 de octubre de 2025, mientras que el arribo a la Base O’Higgins está estimado para las 18:43 horas.

Desde el SHOA señalaron que el estado de alarma está asociado a un “tsunami mayor” y que el proceso de modelación y análisis del suceso, realizada con el Sistema Integrado de Predicción y Alarma de Tsunamis (SIPAT), “se efectuó considerando el peor escenario para este evento”.