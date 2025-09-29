En el marco del Día de la prevención del Suicidio, la Seremi de Salud Magallanes junto al Servicio de Salud de Magallanes llevó adelante una jornada de capacitación a los referentes integrantes de la Mesa de Prevención de Suicidio y equipos de la red de salud para fortalecer el trabajo intersectorial, acercando la salud a la comunidad a través de la difusión de la línea telefónica de prevención *4141 “No Estas Solo, No Estas Sola”.

El lema de este año “Conversar Nos cuida” busca ser una invitación a abrir la conversación y ofrecer apoyo a quienes están atravesando momentos difíciles y que podrían estar en riesgo de suicidio.

La directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez, explicó que la actividad se extendió para todos los integrantes y equipos que forman parte de la mesa de prevención de suicidio. “Es importante transmitir a los equipos que el tema tabú como también la estigmatización debemos dejarla de lado para dar paso a la comunicación, a hablar sobre este tema, a transmitir nuevos conocimiento acerca de detección, de factores protectores y de riesgos para fortalecer las competencias y sí la detección temprana como también lo casos que podamos pesquisar”, manifestó.

Para la Seremi de Salud, Dra. Lidia Amarales, es muy importante trabajar con los distintos equipos que están extendidos en toda la red asistencial, principalmente de atención primaria. “No nos podemos olvidar que, en nuestra región desde hace 10 años hasta ahora, ha aumentado alrededor del 500% los intentos de suicidio o las lesiones autoinfligidas y esto afecta especialmente a mujeres y en una mediana de edad de 28 años. Y también ha aumentado el número de suicidio en nuestra región y esto afecta especialmente a los hombres. Entonces, tenemos que ver cuáles son los factores de riesgo que llevan a estos niños, adolescentes y adultos a llegar a una lesión autoinfligida o un suicidio”.

El gobierno de Gabriel Boric ha tomado la salud mental como un tema prioritario y la estigmatización como un problema necesario de poder abordar por los equipos de salud. “Así lo señala la estrategia ‘Construyendo Salud Mental’ porque creemos que es muy importante que la salud mental esté transversalmente en todas las políticas públicas. Y, por otro lado, creemos que conversar nos cuida, contamos con una línea telefónica de ayuda como es el *4141”, acotó.

La referente técnico de prevención del suicidio del Servicio de salud, Nicole Bahamonde, durante su presentación profundizó sobre los conceptos claves sobre suicidalidad y apuntó a reforzar a los equipos de salud en esta temática. “Está comprobado que una de las estrategias de prevención universal tiene que ver con las capacitaciones a los equipos, porque así logramos que se derriben estigmas, pero también un trato más humanizado, con un mayor conocimiento, a través de una atención más empática y, además, en particular, la intervención con personas que presentan crisis suicidas tiene que ser bajo la evidencia científica”, sostuvo.

“Lo que se busca a través de esta capacitación es que los profesionales salgan con mayores conocimientos para abordar estas situaciones cuando se vean enfrentados en su práctica”, concluyó.