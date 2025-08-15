Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un caso generó sorpresa tanto en autoridades argentinas como chilenas. El mismo involucra a Luis Javier Belmar Salazar, un ciudadano chileno que, apenas días atrás, había sido sentenciado a cumplir 301 días de cárcel efectiva. La condena incluía una medida cautelar de arraigo regional, lo que le prohibía salir de la zona en que reside. Sin embargo, Belmar logró abandonar Chile sin inconvenientes por un paso fronterizo habilitado, donde el control migratorio está bajo responsabilidad de la Policía Internacional.

Según pudo reconstruir, el hombre viajó desde Puerto Natales hasta Río Turbio, y posteriormente intentó regresar a su país. Fue en ese momento, al llegar al paso Dorotea, cuando efectivos de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) detectaron la irregularidad y lo entregaron a la Policía de Investigaciones de Chile. Allí se verificó que el condenado tenía una medida de arraigo vigente, por lo que debía permanecer en el territorio nacional.

Este jueves, en audiencia de control de detención, la jueza Paula Stange resolvió que Belmar quedara en prisión preventiva en Puerto Natales, considerando el evidente peligro de fuga. La magistrada subrayó que el imputado fue sorprendido en flagrancia saliendo del país sin autorización, quebrantando las restricciones impuestas por la justicia.

El fiscal Cristián Opazo Aguilera relató que la intervención de Gendarmería fue clave para impedir que la situación quedara impune. “Esta persona fue sorprendida por Gendarmería argentina, habiendo cruzado hacia el territorio argentino, quienes luego lo entregan a personal de Investigaciones”, señaló, destacando la cooperación binacional en el procedimiento.

Por su parte, el defensor penal público, José Cubillos Almonacid, describió el caso como “bien particular”. Según su versión, Belmar le manifestó que había cruzado por el paso Dorotea sin completar la documentación migratoria y que, al regresar, fue detenido. Pese a su oposición a la prisión preventiva, el tribunal decidió mantenerlo tras las rejas hasta cumplir la sentencia, que ahora será cumplida en Puerto Natales.

La causa

El trasfondo del caso se remonta al 9 de mayo de 2023, cuando Belmar, cumpliendo otra condena en el módulo A-1 del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Arenas, atacó a otro interno, identificado como Milton Cheuquemán Manríquez. El agresor utilizó un fierro para golpear a su víctima en los brazos, provocándole lesiones y fracturas de gravedad. Este hecho derivó en la condena actual de 301 días.