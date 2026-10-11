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La Policía de Santa Cruz difundió nuevamente un pedido de colaboración para encontrar a Juan Segundo Contreras Contreras, de 56 años, desaparecido desde el sábado 3 de octubre en el sector fronterizo de Monte Aymond. La búsqueda había sido suspendida por disposición de la Fiscalía chilena ante indicios de que el hombre podría encontrarse en Argentina.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que permita establecer el paradero del trabajador chileno, cuyo último rastro conocido se ubica en las inmediaciones del Paso Fronterizo Integración Austral, en la zona limítrofe entre Chile y Santa Cruz.

El pedido fue publicado este domingo 11 de octubre por la Policía de Santa Cruz, que instó a quienes puedan aportar datos sobre Contreras a comunicarse de inmediato con la línea de emergencias 911 o con la comisaría más cercana.

Según la descripción difundida por la Policía, Juan Segundo Contreras Contreras tiene 56 años, mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada, tiene el cabello rapado y posee un tatuaje en uno de sus brazos.

Al momento de su desaparición vestía zapatillas grises con blanco, un buzo negro con capucha, una campera rompevientos con capucha —gris en la parte superior y blanca en la inferior— y un pantalón jogging negro. Además, llevaba una bolsa de supermercado de color negro.

Cualquier dato que contribuya a localizarlo puede ser comunicado al 911 o en la dependencia policial más cercana.

La desaparición en la frontera entre Chile y Argentina

Contreras, dedicado a la carpintería y a la fabricación de muebles, había salido de Punta Arenas el sábado 3 de octubre con destino a Río Gallegos, donde buscaba trabajo. Sin embargo, en el Paso Fronterizo Integración Austral, conocido como Monte Aymond, las autoridades chilenas le impidieron salir del país debido a una medida judicial de arraigo nacional vinculada con una deuda de pensión alimenticia.

De acuerdo con los antecedentes difundidos por medios chilenos, después de ser rechazado en el control fronterizo, el hombre habría manifestado su intención de continuar a pie por una vía no habilitada. Posteriormente, perdió contacto con sus familiares mientras se encontraba en la zona de estepa cercana a los hitos XIV y XV, entre San Gregorio y la reserva natural Pali Aike.

El último contacto conocido con su familia ocurrió durante la tarde de ese sábado. En un mensaje, Contreras habría indicado que estaba perdido y enviado un video en el que mostraba el paisaje de la zona fronteriza. Después de esa comunicación, sus familiares dejaron de recibir noticias.

El operativo de búsqueda por parte de los agentes chilenos. Foto: 24horascl

La búsqueda incluyó la participación de Carabineros de Chile, efectivos especializados del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), personal de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos y Personas (SEBV), operadores de drones y equipos fronterizos. También se coordinaron actuaciones con Gendarmería Nacional Argentina ante la posibilidad de que el hombre hubiera logrado ingresar a territorio argentino.

El pasado 8 de octubre, la Fiscalía chilena dispuso suspender el operativo tras una jornada sin resultados positivos y ante antecedentes que indicarían que Contreras podría encontrarse en Argentina. Sin embargo, las autoridades no precisaron públicamente cuáles eran los elementos que sustentaban esa hipótesis.

Este domingo 11 de octubre, la Policía de Santa Cruz volvió a difundir el pedido de búsqueda. Mientras tanto, la familia continúa a la espera de información que permita conocer qué ocurrió con el carpintero desaparecido en la frontera entre Chile y Argentina.