Una investigación de más de un año permitió a las autoridades chilenas desarticular en Punta Arenas una red criminal dedicada al contrabando de cigarrillos desde Argentina hacia la región de Magallanes. La operación, bautizada como “Zares del Contrabando”, dejó como saldo la detención de 15 personas, la incautación de 19 vehículos, la recuperación de 120 millones de pesos en efectivo y el decomiso de un cargamento que supera las 100.000 cajetillas de cigarrillos.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, el procedimiento, calificado como inédito en la zona austral, se desarrolló durante las últimas 48 horas y movilizó a distintas unidades de la Policía de Investigaciones (PDI) junto con el Ministerio Público y el Servicio de Aduanas. En un operativo simultáneo, se realizaron allanamientos en distintos puntos de la ciudad que culminaron con la desarticulación de la organización delictiva.

Las autoridades explicaron que la logística de la banda era amplia y aceitada: desde Argentina ingresaban los camiones cargados de cigarrillos hacia Chile, y una vez en Punta Arenas se distribuían en vehículos menores, incluso llegando a comercializarse en locales de la ciudad. De esta manera, la red no solo evadía millonarios impuestos aduaneros, sino que también inundaba el mercado local con productos ilegales y de riesgo para la salud pública. El Servicio de Aduanas estimó que el perjuicio fiscal supera los 35 millones de pesos chilenos en tributos no percibidos.

Durante un punto de prensa, el delegado presidencial José Ruiz destacó la magnitud de la operación y subrayó la importancia de la coordinación entre la Fiscalía, la PDI y Aduanas. “Este golpe demuestra que la delincuencia organizada no tiene cabida en nuestra región. Neutralizar estas redes es fundamental para proteger a la comunidad y la economía local”, expresó.

Por su parte, el fiscal regional Cristián Crisosto remarcó que el operativo representa “un avance significativo en el combate contra la economía criminal” y dejó en claro que desarticular estas estructuras implica debilitar el financiamiento de nuevas actividades ilícitas.

Aunque la identidad de los detenidos aún no se hizo pública, se informó que de los 15 integrantes de la red, solo uno es argentino con residencia regular en Punta Arenas, mientras que el resto corresponde a personas oriundas de la región. El prefecto interino de la Brilac, José Miguel Cea, explicó que “el material incautado busca neutralizar parte de los bienes acumulados a través de actividades ilícitas” y advirtió que la investigación sigue en curso, por lo que podrían concretarse nuevas detenciones e incautaciones.

En cuanto a lo judicial, los imputados fueron presentados a una audiencia de control durante la tarde del viernes. Allí, el fiscal jefe Sebastián González Morales solicitó una ampliación de la detención, que fue concedida por cinco días, de modo que la formalización se realizará la próxima semana, una vez consolidados todos los antecedentes.