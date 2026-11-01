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En las últimas horas, personal del Servicio Nacional de Aduanas de Chile logró frustrar el ingreso no declarado de un importante lote de proyectiles que un automovilista pretendía trasponer a través de la avanzada fronteriza Dorotea, el habitual corredor terrestre que conecta a la localidad de Río Turbio con la ciudad trasandina de Puerto Natales.

El procedimiento se desencadenó durante las tareas de rutina concretadas por fiscalizadores pertenecientes al Departamento de Drogas y Delitos Conexos de la Dirección Regional de Aduanas de Punta Arenas. En el marco de la inspección sobre el flujo vehicular de la jornada, los agentes interceptaron un automóvil con dominio de radicación en la República Argentina que solicitaba el ingreso formal al territorio chileno.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios del vecino país, se pudo saber que, al ser abordado por los funcionarios en la cabina de control, el conductor manifestó verbalmente que no transportaba mercancías ni efectos personales sujetos a declaración o arancelamiento especial.

Sin embargo, amparados en las facultades de inspección y en el análisis de riesgo habitual de la frontera, los aduaneros decidieron revisar minuciosamente el habitáculo del vehículo. La sorpresa surgió al abrir el compartimento de la guantera, donde los efectivos hallaron ocultas un total de siete cajas cerradas de fábrica conteniendo 350 cartuchos sin percutar, calibre 22 largo, de la reconocida marca argentina Orbea.

Ante la evidencia irrefutable del hallazgo y la falta de documentación respaldatoria, las autoridades aduaneras procedieron a la inmediata incautación preventiva de la totalidad de las municiones. Desde el organismo trasandino explicaron que la internación no autorizada de armas, proyectiles o elementos sometidos a regulación especial configura de manera directa el delito de contrabando, tipificado en el artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas de Chile en estricta relación con las prescripciones de la Ley N° 17.798 sobre Control de Armas. Dicha legislación prohíbe de forma tajante la importación o ingreso de este tipo de material sin la correspondiente autorización previa emitida por la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN).

Consumado el decomiso en el complejo fronterizo, el personal interviniente entabló comunicación con el fiscal de turno del Ministerio Público de la Región de Magallanes. Tras tomar conocimiento de los pormenores de la causa, el magistrado ordenó que tanto el armamento decomisado como el ciudadano argentino fueran puestos de inmediato a disposición de los detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) de Puerto Natales, fuerza encargada de llevar a cabo las diligencias periciales y de elevar las actuaciones ante el tribunal competente.