El Parque Nacional Torres del Paine mantiene cerrado su circuito “O”, una de las rutas más exigentes de la Patagonia, mientras continúa el mayor operativo de rescate y evacuación de los últimos años, luego del violento temporal que el lunes azotó la zona de Los Perros con ráfagas que alcanzaron los 193 km/h, nieve intensa y visibilidad nula.

La decisión fue adoptada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) junto al comité de emergencia provincial y la Delegación Presidencial de Última Esperanza, ante el deterioro abrupto de las condiciones climáticas y el riesgo para los equipos desplegados en alta montaña.

El delegado Guillermo Ruíz informó que todos los excursionistas que permanecían en el circuito ya fueron empadronados y asistidos, mientras los equipos especializados -personal del Ejército, GOPE, Carabineros de alta montaña y brigadistas de CONAF- continúan trabajando en el área afectada.

“Las labores de búsqueda y despliegue comenzaron de madrugada, con personal movilizado hacia Dickson y Los Perros. El clima sigue siendo el principal obstáculo: los fuertes vientos impiden los vuelos en helicóptero y complican los traslados”, explicó Ruíz, quien destacó que el parque supera las 242 mil hectáreas y que la zona de alta montaña es especialmente compleja.

El circuito “O”, que une Los Perros con el Paso John Gardner, es reconocido por su terreno abrupto y sus cambios climáticos repentinos. El lunes, la región de Magallanes estaba bajo Alerta Temprana Preventiva emitida por Senapred, debido al evento meteorológico que afectó toda el área austral.

Si bien el operativo continúa, las autoridades mantienen la suspensión temporal del macizo en este sector del parque y evalúan su extensión para garantizar la seguridad de turistas y rescatistas. Los trabajos se retomaron esta mañana con las primeras horas de luz, concentrándose en los puntos críticos del circuito donde las condiciones del tiempo siguen siendo adversas.

La medida se mantendrá hasta que la situación meteorológica mejore y se complete el operativo, en una jornada marcada por el despliegue logístico en uno de los entornos más desafiantes de la Patagonia chilena.