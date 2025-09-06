Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El paso internacional de Monte Aymond fue escenario este miércoles de un procedimiento que puso en alerta a las autoridades de la región. Un ciudadano chileno de 72 años, que había pasado previamente por Río Gallegos, fue detenido por personal de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y Migraciones al constatarse que mantenía una orden judicial vigente por abuso sexual contra un menor de 14 años.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de lo consignado por medios trasandinos, se pudo saber que el arresto se produjo en el marco del control migratorio de ingreso al vecino país. Durante la fiscalización, los agentes verificaron que sobre el hombre pesaba una orden emanada por el Juzgado de Garantía de Castro, en la región de Los Lagos, lo que derivó de inmediato en su aprehensión y posterior traslado hacia Punta Arenas.

El subjefe de la unidad especializada de la PDI, comisario Leonardo Alegría, confirmó la detención y destacó la importancia del trabajo conjunto en la frontera. “En cumplimiento de nuestra labor de control, se logró la detención de este sujeto, quien será puesto a disposición de la justicia para resolver su situación procesal”, señaló el funcionario policial.

Fuentes consultadas señalan que el acusado fue presentado este jueves ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, donde se resolverán las medidas cautelares y los pasos procesales a seguir. Allí se definirá si permanecerá detenido en prisión preventiva o si se aplicará alguna otra medida en tanto avanza el proceso.

El avance de la causa judicial en Chile será seguido de cerca en la región, no solo por la gravedad del delito que se le imputa al detenido, sino también porque refuerza la necesidad de mantener una frontera segura y coordinada.