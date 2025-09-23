Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un fuerte accidente de tránsito registrado en la Ruta Nacional N° 3, a la altura del sector conocido como Río Coyle, mantuvo en vilo a automovilistas y autoridades durante el mediodía del martes. Un camión de gran porte, perteneciente a una empresa de transporte internacional y cargado con silo de cemento rumbo a Punta Arenas, perdió el control e impactó de lleno contra el guardarraíl, provocando severos daños en la estructura y en el rodado.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el hecho ocurrió alrededor de las 11 de la mañana, cuando la División Unidad Operativa Caminera Güer Aike fue alertada sobre el siniestro y acudió de inmediato al lugar.

Según pudo saber este diario, al llegar, los efectivos constataron la magnitud del impacto: la cabina del camión había quedado visiblemente dañada en su sector frontal izquierdo, y el guardarraíl mostraba las secuelas de la colisión. Afortunadamente, y pese a la violencia del choque, el conductor salió ileso y permaneció en el lugar hasta la llegada de la asistencia.

Personal de Vialidad Nacional dio una mano en el procedimiento. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Como medida preventiva, la Policía dispuso un corte parcial de la calzada, implementando circulación alternada para garantizar la seguridad de los demás vehículos que transitaban por la ruta. En paralelo, personal de Vialidad Nacional trabajó en el remolque del camión, tarea que demandó varios minutos debido al tamaño de la unidad y a la carga que transportaba.

El episodio generó complicaciones momentáneas en el tránsito, dado que la Ruta 3 es uno de los principales corredores viales de la provincia de Santa Cruz y un punto clave para la conexión con el sur chileno. No obstante, gracias al rápido accionar de las autoridades, la situación pudo ser controlada sin mayores consecuencias.