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Un procedimiento realizado por la Policía de Neuquén generó controversia luego de que se viralizaran imágenes de un hombre que atravesaba una crisis emocional mientras permanecía en una estructura elevada y amenazaba con quitarse la vida.

El episodio ocurrió este jueves en San Patricio del Chañar. Según trascendió, la persona exigía que los efectivos se alejaran del lugar y advertía que, de lo contrario, se arrojaría al vacío.

En medio de la tensión, los uniformados decidieron intervenir de manera directa. Uno de ellos utilizó una soga para sujetarlo, lo que provocó que cayera junto con parte de la estructura donde se encontraba. Pese al impacto, fue asistido de inmediato por personal sanitario y trasladado posteriormente al hospital local.

La difusión de los videos abrió una fuerte discusión en redes sociales. Mientras algunos destacaron que la maniobra permitió preservar la vida del hombre, otros pusieron el foco en los riesgos de la intervención y cuestionaron si el procedimiento fue el más adecuado para una situación vinculada con la salud mental.

El caso también reavivó el debate sobre la capacitación de las fuerzas de seguridad para actuar en escenarios de alta complejidad emocional, donde cada decisión puede resultar determinante.

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