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“La licencia social hay que trabajarla muchísimo. Todavía no está madura, porque la sociedad no percibe claramente cómo es el beneficio que le va a quedar, porque además no es automático”, planteó el exgobernador de Nequén, Jorge Sapag, al presentar en la AOG Patagonia su libro “Vaca Muerta: tesoro y faro para la Argentina”.

Para explicar el alcance de la renta petrolera, afirmó: “El 40% de la facturación bruta del gas y del petróleo va a parar a la tesorería de la Nación, a la provincia de Neuquén y a las provincias argentinas en su conjunto y, a través de ellas, a los 3.600 municipios de la República Argentina“.

Inicio de Vaca Muerta

Recordó que en 2007 viajó a Canadá antes de asumir su primer mandato como gobernador de Neuquén, en busca de inversiones ante una producción declinante. Conoció las tecnologías que permitirían extraer hidrocarburos de la roca generadora. “Cuando a mí me hablaban de una piedra que generaba gas y petróleo, yo enseguida me enamoré y tomé la idea. Porque dije: aquí está la salida de la provincia de Neuquén“, recordó.

Al repasar el acuerdo entre YPF y Chevron para desarrollar Loma Campana, defendió las condiciones otorgadas en 2013: “Por 35 años les dimos estabilidad fiscal, les dimos seguridad jurídica”. Comparó aquellos beneficios con los del RIGI y evocó el costo político de impulsar la actividad: “Si bien estábamos atentos a las elecciones, pensamos en las próximas generaciones porque sabíamos que podíamos perder una elección y la perdimos”.

Fue gobernadro de Neuquén en dos periodos: 2007 al 2015.

También proyectó el horizonte productivo de la cuenca más prolífica del país: “Vamos a estar en 2 millones de barriles en el 2035. Y ahí va a ser la meseta”. Condicionó ese crecimiento a la infraestructura, la sustentabilidad y la licencia social: “Si hacemos las cosas bien, exportaremos por 50.000 millones de dólares por año”.

Para Sapag, el objetivo es “cómo promover que a todos les llegue el desarrollo sin pensar que se va a vivir de rentas”. Y resumió su apuesta: “La educación es la clave”. (Fuente: IAPG)