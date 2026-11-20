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Nequén llevará adelante elecciones en el Consejo de la Magistratura y Sebastián Fernández y Analía Facal, integrantes de la lista de “Abogados Litigantes”, encabezaron un encuentro en el Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén, donde compartieron sus propuestas y destacaron la necesidad de incorporar la experiencia del ejercicio profesional como un criterio fundamental en la selección de funcionarios judiciales.

El acto contó además con la presencia del Consejero Nacional Alberto “Nacho” Biglieri, quien acompañó a los candidatos durante el cierre de campaña.

La actividad se desarrolló en un espacio de diálogo e intercambio, en el que los profesionales pudieron expresar sus inquietudes, compartir experiencias y debatir sobre los desafíos que enfrenta el sistema judicial y el rol que debe cumplir el Consejo de la Magistratura.

Representación

Durante su intervención, Fernández puso especial énfasis en el valor que aporta el ejercicio cotidiano de la abogacía al momento de evaluar a quienes aspiran a ocupar cargos judiciales. En ese sentido, destacó que sus más de 20 años de trayectoria profesional y el contacto permanente con sus colegas le permitiieron conocer de primera mano las capacidades, aptitudes y cualidades que debe reunir un funcionario judicial para responder a las necesidades de quienes recurren a la Justicia.

Asimismo, sostuvo que la selección de funcionarios judiciales debe contemplar no solo los conocimientos técnicos y académicos de los postulantes, sino también las condiciones humanas, el criterio profesional y la comprensión de la realidad que atraviesan diariamente abogados y justiciables.

Fernández y Facal remarcaron la importancia de que los abogados que ejercen diariamente la profesión tengan una representación efectiva dentro del Consejo de la Magistratura, aportando una mirada construida desde la práctica y el conocimiento directo del funcionamiento de los tribunales.

El encuentro marcó el cierre de una campaña centrada en la escucha, la participación y el intercambio con los profesionales, con el objetivo de impulsar un Consejo de la Magistratura más representativo, cercano a la realidad del ejercicio de la abogacía y comprometido con el fortalecimiento del servicio de justicia.