El Ministerio de Salud de Neuquén confirmó este jueves la detección de dos casos de influenza A H3N2 subclado K en la provincia. Según informaron las autoridades, ambos pacientes recibieron el alta médica y no existe evidencia de transmisión comunitaria en la región.

El ministro de Salud de Neuquén, Martín Regueiro, precisó que los dos casos fueron detectados en pacientes que requirieron internación por neumonía, pero que evolucionaron favorablemente. Uno de los casos corresponde a un niño de 12 años de Centenario, quien recientemente había viajado a Córdoba en un viaje de egresados, mientras que el segundo diagnóstico se dio en una mujer de 88 años de Neuquén Capital.

“Se trata de casos aislados y no hay circulación comunitaria sostenida en Neuquén”, destacó Regueiro durante la conferencia de prensa.

Influenza A H3N2: subclado K y vigilancia epidemiológica

La influenza A H3N2 es una cepa de gripe estacional común que presenta síntomas como fiebre alta, tos, dolores musculares y malestar general. Según la directora provincial de Vigilancia Epidemiológica, Virginia Almendra, el subclado K detectado en Neuquén es la misma variante que ha circulado con intensidad en Europa y Asia y no se ha asociado a mayor gravedad clínica ni a un aumento de hospitalizaciones.

El subclado K es una mutación natural del virus y su identificación permite al sistema de salud monitorear la circulación viral y planificar la composición de las vacunas para la próxima temporada.

Instan a vacunarse contra la gripe, tras los primeros casos confirmados de influenza A H3N2. Foto: Cecilia Maletti.

“Gracias a la detección temprana en nuestras unidades centinela, pudimos confirmar la presencia de esta variante en Neuquén y reforzar la vigilancia epidemiológica”, explicó Almendra.

Medidas de prevención

Las autoridades sanitarias neuquinas insisten en la importancia de mantener las medidas de prevención habituales:

Mantener al día la vacunación antigripal, especialmente en grupos de riesgo: personas gestantes en cualquier etapa del embarazo, personas puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses inclusive, niñas y niños de 2 a 8 años inclusive con factores de riesgo, personas de 9 a 64 años con factores de riesgo, tales como enfermedades cardíacas, respiratorias o renales, inmunosupresión, obesidad o diabetes; y personas mayores de 65 años.

Lavarse frecuentemente las manos.

Ventilar los ambientes.

Cubrirse al toser o estornudar.

Ante síntomas respiratorios, quedarse en casa y consultar al sistema de salud, sobre todo si se pertenece a un grupo de riesgo.

El Ministerio de Salud aseguró que el sistema de vigilancia epidemiológica y virológica de la provincia se encuentra reforzado, monitoreando de manera permanente la situación para evitar la propagación del virus.