Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A pocos días del inicio de la AOG Patagonia 2024 en la ciudad de Neuquén como sede del evento energético del país, el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, lanzó duras críticas a la “especulación inmobiliaria” por parte de operadoras petroleras que poseen áreas convencionales y no invierten en ellas, destinando todos sus recursos a los proyectos no convencionales.

“Las empresas que están invirtiendo en lo no convencional han dejado morir toda la actividad convencional. Si no van a invertir, si no van a generar trabajo, que se vayan y entreguen los yacimientos”, expresó Rucci según precisó el diario “La Mañana de Neuquén“.

Además, subrayó que los yacimientos convencionales, explotados durante décadas, fueron una fuente de progreso para los pueblos cercanos, pero ahora la actividad ha disminuido y el empleo está en riesgo.

Rucci también destacó que mantener estos yacimientos inactivos se ha convertido en una especulación, mientras las comunidades y los trabajadores sufren. “El pueblo no puede esperar”, afirmó. Según el sindicalista, algunos gobernadores ya están tomando medidas, y sugirió que es necesario exigir a las empresas que inviertan o devuelvan las concesiones para que otras compañías interesadas puedan asumir la operación en los yacimientos convencionales.

Concluyó comprometiéndose con la comunidad de Catriel y su intendenta, Daniela Salzotto, asegurando que el sindicato no la dejará sola. “Este gremio tiene el compromiso de acompañar al pueblo de Catriel, porque necesitan que las organizaciones sindicales se pongan al frente de la lucha de los pueblos”, afirmó.

Señaló que las empresas que no estén dispuestas a invertir en las áreas convencionales deben entregar las concesiones. “Si no van a invertir aquí, que se vayan. Y si no, los empujaremos para que se vayan”, concluyó.