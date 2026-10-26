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Durante la AOG Patagonia se dictó el “Taller de Proveedores sobre Herramientas para el Fortalecimiento de la Gestión de Terceros” y reunió a especialistas de Ética, Legales y Compliance de YPF, Pan American Energy (PAE), Pluspetrol y Tecpetrol.

Se abordó el alcance de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que tipificó delitos como cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, se indicó desde IAPG. Remarcaron que las empresas pueden enfrentar sanciones económicas hasta cinco veces el perjuicio causado, la disolución legal o la quita de concesiones. Frente a esto, destacaron que contar previamente con un programa adecuado de integridad puede permitir la exención o atenuación de las penas.

Responsabilidad

Uno de los puntos centrales fue la responsabilidad corporativa por las acciones que terceros cometan en nombre o beneficio de la compañía. En ese sentido, se enfatizó la importancia del compromiso del liderazgo, la capacitación continua, las políticas transparentes para licitaciones y los procesos de debida diligencia.

También se repasaron riesgos específicos vinculados con la prevención del soborno, los límites para regalos y hospitalidades y la gestión de conflictos de interés, que deben ser declarados formalmente para preservar la objetividad en la toma de decisiones. Asimismo, se analizó el manejo de donaciones y patrocinios bajo controles auditables para evitar contraprestaciones indebidas.

En información y tecnología, se advirtió sobre la necesidad de proteger datos no públicos y prevenir riesgos de ciberataques. En relación con la inteligencia artificial, se planteó la creación de mesas multidisciplinarias y esquemas de gobernanza para garantizar un uso seguro.

A su vez, se destacó la importancia de implementar programas de gestión de terceros, con verificación en listas restrictivas y cláusulas contractuales preventivas, además de contar con canales de denuncia confidenciales, anónimos y operativos las 24 horas, que garanticen protección contra represalias. (Fuente: IAPG)