La noche del domingo se vio sacudida por un violento accidente en la Ruta 51, a la altura de la rotonda Río Neuquén, en la zona norte de la Patagonia, donde un trabajador de una empresa santacruceña sufrió un vuelco de altísima magnitud. El hombre, de 50 años, viajaba a bordo de una camioneta Ford Ranger perteneciente a Perforaciones Santa Cruz, firma oriunda de Puerto San Julián, cuando perdió el control del rodado y terminó realizando una cuadra completa dando tumbos. Pese al impresionante estado en el que quedó la camioneta, el conductor logró salvar su vida de manera casi milagrosa.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de la Patagonia, se pudo saber que el siniestro ocurrió pasadas las 22 horas, en un tramo sin iluminación de la conocida rotonda Río Neuquén, donde confluyen vehículos provenientes de San Patricio del Chañar y de Neuquén capital.

Allí, el trabajador -que se dirigía en un viaje de rutina hacia la ciudad –no advirtió a tiempo la presencia de la rotonda, montó sobre ella y perdió totalmente el control del vehículo. En cuestión de segundos, la camioneta comenzó a volcar, desplazándose por casi 100 metros hasta terminar fuera de la calzada, en medio de matorrales con espinas.

La camioneta quedó completamente destrozado. (FOTO: LM NEUQUÉN)

La División de Tránsito de Villa Obrera fue la primera en intervenir, constatando la gravedad de la escena y dando aviso inmediato al Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN). Una ambulancia trasladó al conductor al hospital Natalio Burd de Centenario, donde fue atendido de urgencia. Pese a la violencia del accidente, el hombre permanecía consciente y, tras ser sometido a estudios médicos, fue dado de alta en la madrugada del lunes, sin lesiones de gravedad.

Según pudo saber este diario, el impacto fue tal que especialistas de Accidentología Vial determinaron que la camioneta recorrió 93 metros desde el inicio del vuelco hasta su detención final, lo que deja en evidencia la velocidad a la que circulaba. La Ford Ranger quedó completamente destrozada: la carrocería retorcida, el techo hundido, las puertas laterales deformadas y la parte trasera severamente dañada. Incluso los ejes y las ruedas sufrieron consecuencias irreparables. El vehículo, propiedad de la empresa santacruceña, terminó convertido en un amasijo de hierros que reflejaba la magnitud del siniestro.