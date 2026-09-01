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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo por fuertes nevadas para este jueves 3 de septiembre en un sector cordillerano de la provincia de Santa Cruz.

De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana del organismo, las zonas cordilleranas de los departamentos Lago Argentino y Güer Aike registrarán durante esa jornada nevadas persistentes de variada intensidad.

Se prevén valores de nieve acumulada de entre 15 y 30 centímetros, aunque podrían superar esa cantidad de manera puntual. Además, no se descarta la presencia de lluvias en los sectores de menor altitud.

El nivel amarillo implica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas. Por este motivo, se recomienda tomar las siguientes precauciones:

Evitá actividades al aire libre.

Retirá periódicamente la nieve acumulada en los techos.

Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.

Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Informate por las autoridades.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.

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