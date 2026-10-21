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La embajada argentina en el Reino Unido realizó una nueva edición del Argentina Day “London Metal Exchange Week”. El evento contó con la presencia de más de 180 participantes entre autoridades, inversores y representantes de la industria minera internacional.

El encuentro comenzó oficialmente con las palabras de apertura de la embajadora argentina ante el Reino Unido, Mariana Plaza. A continuación, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, brindó una exposición magistral enfocada en las oportunidades de inversión y los alcances del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Durante la jornada, la embajadora Mariana Plaza repasó los avances registrados desde la primera edición del foro en 2024. En su intervención, destacó el crecimiento de las exportaciones mineras y defendió el papel de la estabilidad macroeconómica junto a las reformas impulsadas por la administración del presidente Javier Milei.

Por su parte, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, sostuvo que el país transita un período clave para el desarrollo del sector. “Esta es la tercera vez consecutiva que venimos a esta hermosa residencia para el Argentina Day. Nuestro país está navegando estos tiempos apasionantes para el sector minero“, afirmó el funcionario, según citó el portal especializado Club Minero.

En su exposición, el secretario repasó el proceso de transformaciones iniciado años atrás y las bases que fundamentan el interés del capital internacional. “En 2024 afirmé que ciertas cosas iban a cambiar en Argentina y que éramos una jurisdicción que valía la pena para confiar e invertir en los recursos del país”, recordó.

Luis Lucero, secretario de Minería de Argentina en Londres. FOTO: GOBIERNO

“Argentina tenía que reconstruir su reputación después de muchos errores en el pasado y debía ofrecer resultados a un ritmo acelerado. Lo hemos logrado en los últimos dos años y sostenemos que los cambios que atraviesa el país llegaron para quedarse de forma permanente”, enfatizó el titular de la cartera minera.

Al detallar las razones que consolidan el escenario actual, Lucero valoró el consenso alcanzado entre las distintas jurisdicciones y fuerzas políticas. “Entre los liderazgos políticos, a nivel federal como provincial, existía una visión compartida de que la minería debía convertirse en un pilar de la recuperación económica de Argentina”, expresó.

En ese sentido, subrayó el funcionamiento de espacios institucionales como la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre. “Es relevante que estas políticas cuentan con la participación de distintos partidos políticos que pueden tener posiciones contrapuestas en muchos asuntos de alcance nacional. Pero cuando se trata de minería, comparten cada vez más el objetivo de convertir los recursos minerales de Argentina en inversiones, producción, exportaciones y empleo“, agregó.

La exposición de la comitiva argentina en el evento. FOTO: GOBIERNO

Inversiones clave

Asimismo, el funcionario se refirió al respaldo legislativo y social respecto de las normativas del sector. “Hay respaldo político a los cambios que emprendió la administración del presidente Javier Milei. A pesar de una minoría de bancas en el Congreso, construimos las alianzas y obtuvimos el apoyo político para aprobar la reforma, tal como ocurrió con la aprobación local, que incluye el régimen”, indicó.

“Las aclaraciones introducidas en la legislación sobre los glaciares recibieron el apoyo de representantes de distintos bloques políticos y de provincias gobernadas por diferentes fuerzas políticas. Todo esto demuestra que la transformación del sector minero argentino trasciende a un gobierno o a un partido político”, remarcó el secretario.

Respecto al impacto del RIGI, Lucero contrastó la situación regulatoria actual con la del inicio de la gestión. “En cuanto al RIGI, en 2024 era una ley nueva y hoy es un marco de inversión en funcionamiento, elogiado por la comunidad internacional de inversores. Otros países han considerado evaluar medidas como ésta“, señaló.

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A su vez, remarcó la evolución del instrumento. “El RIGI ya no es una promesa. Hace dos años, era un frasco vacío que había que llenar. Hoy, son compromisos de la magnitud que he mencionado. Y habrá más proyectos antes de que venza el plazo de vigencia del RIGI, en julio de 2027“, concluyó.

En materia de cifras, Lucero detalló que, considerando diversos sectores económicos, se han aprobado 27 proyectos bajo el RIGI por US$ 76.000 millones. Ese monto asciende a cerca de US$ 200.000 millones si se suman las iniciativas en revisión.

Luis Lucero celebró la competitividad que el RIGI le dio a la minería argentina. FOTO: GOBIERNO

En lo respectivo estrictamente a la minería, especificó que el sector concentra 13 proyectos aprobados —equivalentes al 48 % del total— por US$ 28.000 millones. Además, cuenta con un potencial de alcanzar los US$ 50.000 millones al incluir las propuestas en análisis. Cabe precisar que estos valores forman parte del relevamiento general de la cartera del sector expuesta por el funcionario y no corresponden a nuevos acuerdos firmados durante la jornada en la capital británica.

Finalmente, el foro incluyó paneles de debate sobre las perspectivas macroeconómicas, el desarrollo de emprendimientos de gran escala y las cadenas de valor del litio y el cobre. El encuentro contó con la colaboración operativa de las cámaras empresarias BritCham y la Cámara de Comercio Argentino-Británica (BACC) para facilitar el contacto entre las autoridades y los referentes financieros.