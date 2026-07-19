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Por primera vez en la historia de una final masculina del Mundial, el entretiempo tendrá un espectáculo oficial de nivel internacional. Con la dirección artística de Chris Martin, el cartel reúne a figuras legendarias y nuevas voces de todo el mundo.

MetLife Stadium, East Rutherford, 19 de julio de 2026 – La FIFA y Global Citizen presentan el primer show oficial de medio tiempo en una final de la Copa Mundial de Fútbol, una puesta en escena única que se desarrolla durante el descanso entre Argentina y España. El espectáculo tiene una duración aproximada de 11 minutos y fue diseñado para reflejar la diversidad, la unidad y el espíritu de esta edición compartida por México, Estados Unidos y Canadá.

El cartel está integrado por Madonna, Shakira, el grupo BTS y Justin Bieber como cabezas de cartel, acompañados por Burna Boy, el director de orquesta Gustavo Dudamel —al frente de la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar—, el coro estudiantil PS22 Chorus y una participación especial de Coldplay, cuyo líder Chris Martin se encargó de la curaduría general. También se suman el grupo de danza Ghetto Kids, el cantante Emmanuel Kelly y personajes icónicos de Sesame Street y los Muppets, en un guiño a la audiencia familiar y al trabajo por la educación infantil que impulsa el Fondo Global Citizen de la FIFA.

Shakira y Burna Boy interpretarán nuevamente el tema oficial del torneo, “Dai Dai”, que estrenaron en la ceremonia inaugural en la Ciudad de México, mientras el resto del repertorio combina éxitos clásicos y piezas creadas especialmente para esta ocasión. La transmisión llega a más de 82 mil personas en el estadio y a cientos de millones de espectadores en todo el planeta, marcando un antes y un después en la forma de vivir el descanso del partido más importante del fútbol mundial.