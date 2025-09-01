Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El escándalo por los audios de presunta corrupción en el gobierno de Javier Milei sumó un capítulo internacional tras el anuncio del periodista uruguayo Eduardo Preve, quien confirmó que este martes a las 9:30 horas difundirá “los últimos audios” del caso, desafiando abiertamente la orden de la Justicia argentina que prohibió su publicación.

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de la radio uruguaya M24, que promocionó la emisión de mañana del programa “La Tapadita” de Preve. “AUDIOGATE ARGENTINA. En Argentina ordenaron el cese de la difusión de los audios que involucran al gobierno de Milei en una presunta red de sobornos con medicamentos. Mañana te vamos a pasar los últimos audios“, indica la publicación.

La promesa del medio surge pocas horas después de que un juez federal argentino dictara una medida cautelar para frenar la circulación de las grabaciones atribuidas a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, resolución que el Gobierno celebró como una victoria frente a una “operación de inteligencia ilegal”.

El desafío a la Justicia argentina resulta posible porque la radio M24 no solo transmite por FM en Montevideo y Maldonado, sino que también emite toda su programación online desde su página web, lo que permite acceder al contenido desde cualquier lugar del mundo, incluida Argentina, anulando en la práctica la medida local.

La decisión de continuar con la difusión de los audios genera una nueva dosis de tensión y expectativa, dejando entrever que podrían surgir revelaciones adicionales a pesar de los esfuerzos del oficialismo y del sistema judicial por contener las filtraciones.

