El presidente de Chile, Gabriel Boric, votó este domingo en Punta Arenas en el marco del balotaje presidencial que enfrenta a Jeannette Jara, candidata del oficialismo, y José Antonio Kast, líder del Partido Republicano y principal referente de la oposición, en una elección clave para el futuro político del país.

Tras emitir su voto, el mandatario descartó que la elección funcione como un plebiscito a su gestión y remarcó que el país está decidiendo su rumbo para los próximos años.

Boric sufragó en el Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, donde permaneció cerca de 35 segundos en la cámara secreta antes de depositar su voto en la urna. En su mensaje posterior, realizó un fuerte llamado a la participación ciudadana y a la defensa de la institucionalidad democrática.

Tras votar, Boric destacó el valor del proceso democrático y subrayó la responsabilidad ciudadana.

“Hoy por última vez como Presidente de la República he ejercido mi derecho a voto, una oportunidad para recalcar que este derecho y deber no debemos darlo nunca por sentado”, afirmó. Además, remarcó que la decisión de los votantes “incide en el destino compartido de nuestra patria”.

“Quiero realizar un llamado a la ciudadanía, invitarlos a ser parte de la decisión democrática que decidirá en parte el futuro de nuestro país durante los próximos cuatro años. La democracia se cuida todos los días, pero especialmente en el día de las elecciones, donde todos los ciudadanos y ciudadanas nos volvemos iguales y nuestra decisión vale lo mismo”, afirmó.

En la segunda vuelta, los chilenos deben elegir entre Jeannette Jara, candidata del oficialismo y respaldada por una amplia coalición progresista que va desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, y José Antonio Kast, fundador del Partido Republicano y principal carta de la oposición.

“Chile es solo uno”

El Presidente enfatizó que la democracia es la mejor herramienta para resolver diferencias políticas en paz.

“La democracia es la mejor herramienta que tenemos para dirimir nuestras diferencias con diálogo y acuerdos. De eso se trata este día: de seguir construyendo un destino común, independiente de las legítimas diferencias políticas que existan. Chile es solo uno”, subrayó.

En ese marco, Boric descartó que el resultado del balotaje sea una evaluación directa de su administración.

“Yo no creo que esto se trate de un plebiscito al Gobierno. Acá Chile está decidiendo por su futuro”, sostuvo. Y agregó: “Los candidatos han presentado sus propuestas y los chilenos y chilenas van a decidir en cuanto a lo que esperan para el futuro”.

Reconocimiento al sistema electoral y transición institucional

El mandatario también elogió el sistema electoral chileno, al que definió como un ejemplo a nivel internacional.

“Tenemos un sistema que es un orgullo para la región y para el mundo, por su confiabilidad, rapidez y transparencia. Nadie pone en duda los resultados en las elecciones en Chile”, destacó.

Asimismo, aseguró que tanto Jara como Kast contarán con pleno respeto institucional, independientemente del resultado.

“Hoy llamaré a quien resulte ganador del balotaje y mañana la o lo recibiremos en La Moneda para iniciar un proceso de traspaso, que en Chile es relativamente largo”, explicó.

“Me ha tocado ver en otros países cambios de mando que generan mucha tensión. En Chile, el respeto institucional está garantizado”, añadió Boric, quien remarcó que su Gobierno seguirá en funciones hasta el último día. “Esto no se trata de legados personales, sino de políticas públicas que han mejorado la calidad de vida de los chilenos y chilenas”, afirmó.

Una jornada electoral clave

Antes del voto de Boric, sufragaron en Santiago los expresidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, quien expresó su deseo de que, independientemente del ganador, se mantengan las políticas de Estado.

Más de 15,6 millones de chilenos están habilitados para votar en esta segunda vuelta. Para la jornada se dispusieron 3.379 locales de votación y 40.473 mesas, que permanecerán abiertas hasta las 18:00 horas, siempre que no haya personas esperando para sufragar. Los primeros resultados se esperan un par de horas después del cierre.