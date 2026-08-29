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El Club Social y Deportivo Bancruz, de Río Gallegos, llega al Torneo Regional Federal Amateur 2026 con el envión de haberse consagrado recientemente en el Torneo Provincial Clasificatorio.

El Azzurro derrotó 3-2 a Racing de Puerto San Julián en la final disputada en el estadio Gustavo Soules de Hispano Americano y obtuvo así el último boleto santacruceño al certamen federal. Antes, había superado con contundencia a Don Bosco de 28 de Noviembre por 12-1 en semifinales.

El equipo es conducido por Carlos Oliva, quien asumió la dirección técnica en la recta final del Provincial y tendrá ahora el desafío de comandar al conjunto bancario en la competencia nacional.

Zona 3: un grupo íntegramente santacruceño

Bancruz compartirá la Zona 3 de la Región Patagónica con Santa Cruz FC, de Río Turbio; Escorpión FC, de Río Gallegos; y Deportivo Esperanza, de El Calafate.

El Azzurro debutará este 30 de agosto como visitante ante Santa Cruz FC y luego tendrá cuatro partidos consecutivos para definir sus posibilidades de avanzar.

El camino de Bancruz

30/08: Santa Cruz FC vs. Bancruz.

Santa Cruz FC vs. Bancruz. 06/09: Bancruz vs. Escorpión FC.

Bancruz vs. Escorpión FC. 13/09: Bancruz vs. Deportivo Esperanza.

Bancruz vs. Deportivo Esperanza. 20/09: Bancruz vs. Santa Cruz FC.

Bancruz vs. Santa Cruz FC. 27/09: Escorpión FC vs. Bancruz.

Escorpión FC vs. Bancruz. 04/10: Deportivo Esperanza vs. Bancruz.

El “Azzurro” comparte la Zona 3 con Escorpión, Esperanza y Santa Cruz.

La lista de buena fe

Director técnico: Carlos Oliva.

Cuerpo técnico: Maximiliano Larralde (preparador físico), Esteban Arias (ayudante de campo) y Mario Barría (ayudante de campo).

Jugadores: Gonzalo Ezequiel Alarcón, Mauro Fuentealba Vargas, Matías Benjamín Portillo, Claudio Omar Amad, Juan Ignacio Barría, Ignacio Montes, Juan José Juárez, Gabriel Alejandro Murat, Jonathan Benjamín González, Victoriano Mussini, Joaquín Bahamonde, Sergio Alexander Andrés Agüero, Ignacio Nicolás Sánchez, Enzo Facundo Fuentealba Vargas, Miguel Enzo Ezequiel Velázquez, Diego Sebastián Silva, Damián Denis González, Jeremías Ismael Gallardo Garay, Jorge Ricardo Alarcón, Marcos David Giménez Quiñones, Lucas Gabriel Kingma Muñoz, Elías Exequiel Ceron, Matías Nicolás Oyarzo, Maximiliano Emanuel Díaz, Kevin Saúl Almazán, Nicolás Octavio Romero, Francisco Angeli, Lautaro Nicolás Bustos Ávila, Benjamín Fernández, Jonathan Jofre, Bautista Guzmáz, José Antonio Rodríguez Arias y Lautaro Renzo Fontán.

Con un plantel de 33 futbolistas, Bancruz afrontará el Regional con la confianza que le dejó el título provincial y el objetivo de prolongar su buen momento en el escenario federal.