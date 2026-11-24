Bitcoin espera el dato de inflación de Estados Unidos con el foco en los ETF y la Fed

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Bitcoin comienza la semana del dato de inflación estadounidense tras recuperar la zona de los US$61.000. El rebote devuelve la atención a la cotización, mientras que las salidas de los fondos cotizados mantienen abierta la discusión sobre la demanda. Son dos señales que conviven antes de una nueva publicación económica relevante para la Fed.

Para quienes siguen las criptomonedas desde Argentina, la próxima referencia llega el miércoles 25 de noviembre a las 10:30, hora de Buenos Aires. Estados Unidos publicará el índice de precios del gasto personal de consumo, conocido como PCE. Si seguís Bitcoin, el informe permitirá observar cómo cambian las expectativas sobre las tasas de interés antes de la reunión de diciembre.

Noticias de Bitcoin tras el rebote de BTC por encima de los US$61.000

Las noticias sobre Bitcoin incluyen una actualización posterior al movimiento del fin de semana. DiarioBitcoin situó BTC en US$61.119,12 en su informe del lunes 23 de noviembre, con una suba del 3,31% respecto al cierre previo utilizado en ese análisis. La cifra corresponde a esa publicación y puede variar a lo largo de la jornada.

El rebote de BTC se produce tras la caída hasta los US$55.000 registrada el sábado 21. La recuperación devuelve al activo a niveles superiores a US$60.000, aunque todavía necesita continuidad para sostenerse. La evolución en las próximas sesiones permitirá comparar ese movimiento con la actividad de los fondos estadounidenses.

Cuando comparás cotizaciones, revisá la hora y la referencia utilizada. Una variación respecto al cierre anterior puede diferir del cambio calculado en las últimas 24 horas. Esa distinción ayuda a interpretar los porcentajes publicados sin atribuir cada diferencia entre fuentes a un nuevo movimiento del mercado.

Las salidas de los ETF de Bitcoin contrastan con el rebote del precio

Los ETF de Bitcoin siguen aportando información sobre la demanda a través de los flujos de fondos. La tabla de Farside recoge salidas netas de US$124,5 millones el viernes 20 de noviembre, frente a los US$582,3 millones del jueves 19. Los importes corresponden a sesiones bursátiles diferentes.

El IBIT de BlackRock registró retiros por US$541,1 millones el jueves 19. En el balance del viernes, el FBTC de Fidelity registró salidas por US$72,4 millones. La comparación permite observar qué fondos explican cada jornada; una reducción de los retiros totales tampoco equivale a una vuelta a las entradas netas.

Ese contexto también resulta relevante para las apuestas sobre los movimientos de BTC. En el mercado de apuestas sobre Bitcoin de Moon, un crypto wager se vincula a la dirección del precio. Los flujos de ETF ayudan a interpretar la demanda que acompaña esos movimientos, pero se publican según el calendario bursátil estadounidense, mientras Bitcoin permanece activo durante el fin de semana.

Bitcoin y la Fed ante el dato de inflación de Estados Unidos

La relación entre Bitcoin y la Fed vuelve a cobrar interés ante la proximidad del informe del PCE. La Oficina de Análisis Económico estadounidense publicará los datos correspondientes a octubre, mientras que la siguiente reunión de la Reserva Federal está programada para el 8 y 9 de diciembre.

El índice mide la evolución de los precios del consumo personal. Además de la cifra general, el PCE subyacente, que excluye los alimentos y la energía, ofrece otra medida de las presiones inflacionarias. Para interpretar la respuesta del mercado, es importante compararla con la del mes anterior y con las expectativas previas al anuncio.

Una sorpresa en el informe puede modificar las expectativas sobre las tasas de interés y el atractivo relativo de los activos financieros. Sin embargo, el dato no decide por sí solo la siguiente medida de la Fed. Si analizás una reacción del precio de Bitcoin, considerá también qué escenario ya estaba incorporado en el precio antes de la publicación.

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El precio de BTC durante la publicación del PCE

El precio de BTC puede registrar una primera reacción al conocerse el informe y, después, recorrer otro camino a lo largo de la jornada. La lectura inicial suele centrarse en las cifras principales; con más tiempo, el mercado puede incorporar los detalles del documento y otros datos publicados simultáneamente.

El calendario oficial también prevé la segunda estimación del PIB estadounidense del tercer trimestre a la misma hora. Ambas publicaciones llegarán antes de la apertura de Wall Street. Por eso, una variación inmediatamente posterior al anuncio y otra observada después de la apertura corresponden a momentos distintos y pueden recoger información distinta.

Esa diferencia temporal encaja con el funcionamiento de Moon , una plataforma de crypto betting centrada en apuestas sobre movimientos de precios. Una oscilación breve al conocerse el PCE y un desplazamiento que se mantiene durante varias horas describen comportamientos distintos del activo. Para compararlos, necesitás mantener claras la cotización de referencia y la hora de cada observación.

Las criptomonedas y los ETF de Bitcoin ante el feriado de Wall Street

Las criptomonedas seguirán operando durante una semana bursátil reducida por Acción de Gracias. La Bolsa de Nueva York permanecerá cerrada el jueves 26 de noviembre y tendrá un cierre anticipado el viernes 27, a las 13:00 de Nueva York, equivalentes a las 15:00 de Argentina.

El calendario deja los datos económicos del miércoles inmediatamente anterior al feriado. Bitcoin podrá seguir registrando movimientos durante esa pausa, pero los fondos estadounidenses tendrán menos horas de negociación que en una semana habitual. Esa diferencia importa al relacionar la evolución de la cotización con los balances de entradas y salidas.

Si revisás los flujos el jueves, comprobá a qué sesión pertenecen. La ausencia de una rueda ordinaria impide utilizar ese día como comparación directa con una jornada bursátil completa. Un balance previo puede seguir siendo el último publicado mientras BTC continúa mostrando nuevas oscilaciones.

Noticias de criptomonedas en Argentina y cotización de Bitcoin

Las noticias de criptomonedas de esta semana reúnen tres referencias sobre el mismo tema: el rebote de Bitcoin, los flujos de los ETF y la publicación de la inflación. Cada una describe un aspecto distinto y necesita conservar su fecha para que la comparación resulte útil.

Desde Argentina, también conviene distinguir el valor internacional en dólares de la cotización de Bitcoin en pesos. Si comparás precios locales, revisá qué tipo de cambio usa cada fuente. La conversión y la hora de consulta pueden explicar las diferencias entre dos valores publicados del mismo activo.

El PCE del 25 de noviembre será la próxima referencia para el mercado. Hasta entonces, podés seguir cómo evoluciona Bitcoin junto con la demanda de los fondos y las expectativas monetarias. Después del anuncio, la atención se centrará en la reacción del precio y en su evolución durante una semana, con horarios bursátiles especiales.

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